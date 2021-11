The dark side of the sand: a Campodarsego un concerto omaggio ai Pink Floyd

Una fantastica band con 7 musicisti per uno spettacolo senza eguali per il forte impatto emotivo e di grande originalità. Il repertorio è basato su tutte le canzoni più importanti dei Pink Floyd. Dall’album The Dark Side of The Moon a The Wall, Wish You Were Here a Divison Bell.

Con la partecipazione di Gabriella Compagnone che con la sua arte commenterà le magiche atmosfere dei Pink Floyd creando immagini mozzafiato che mutano e si trasformano in un continuo, insaziabile divenire …IMMAGINI DI SABBIA.

Appuntamento il 19 novembre alle ore 21 al Cinema Teatro Aurora di Campodarsego.

Informazioni e contatti

Prenotazioni: https://www.supersaas.it/schedule/.