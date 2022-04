Canale Fiorito 2022, la festa del primo maggio a Battaglia Terme

Prezzo non disponibile

Tonrna "Canale Fiorito” a Battaglia Terme il prossimo 1° maggio.

Ponti storici adornati con suggestivi allestimenti floreali a cura della “Scuola Italiana Arte Floreale - S.I.A.F.”

Mercatino hobbisti lungo il canale e mercato di piante, fiori e prodotti dell’agricoltura per le vie del paese

dalle ore 15 Animazione itinerante e Musica in via Traversa Terme

al Parco “Pietro d’Abano” (ex Inps): divertimenti per bambini - esposizione disegni - mostra fotografica

e dalle ore 16.30 musica con dj - ore 17.30 esibizione di ballo

Stand gastronomici con menu a tema

Giri turistici in barca a remi con imbarco dalla Passeggiata degli Obizzi

Negozi del paese aperti per l’occasione

Scopri la locandina dell'evento Canale Fiorito 2022



Parcheggi consigliati (Google Maps):

P.zza Don M. Romano





Strade chiuse al traffico:

Via Roma da incrocio con Piazza Libertà

Viale Colli Euganei fino ad incrocio con Viale A. Volta

Via Terme

Via Traversa Terme

Piazza della Libertà lato biblioteca

Info web

https://www.comune.battaglia-terme.pd.it/c028011/po/mostra_news.php?id=868&area=H

