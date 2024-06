Candida Morvillo presenta "Sei un genio dell'amore e non lo sai" per Parole d'autore Albignasego il 5 luglio 2024.

?Parco di Villa Obizzi, Albignasego

? Venerdì 5 luglio ore 21

?Ingresso gratuito senza prenotazione

Le vite di ciascuno di noi possono essere raccontate come una scansione di amori falliti, felici o sbagliati e, in definitiva, come una lunga marcia verso l’inconfessabile destinazione dell’unico, vero, grande amore, perché niente come i problemi di cuore apparenta di più gli esseri umani. Questo libro parla di come amare e di come farsi amare, di come trovare un amore sano e di come evitare le relazioni tossiche, ma anche di come e perché dobbiamo e possiamo salvare l’amore prima di cena e di come imparare ad amare sia il modo migliore per imparare a vivere al meglio delle nostre potenzialità.

Da anni, Candida Morvillo risponde alla posta del cuore e, da anni, intervista persone famose e con ognuna di loro è finita a parlare di sentimenti. È così che ha visto cambiare le relazioni assieme allo spirito dei tempi. Le ha viste diventare via via meno solide, o “liquide” per dirla con Zygmunt Bauman, e le ha viste abbattere via via le barriere di genere, fino a farsi fluide. Ed è così che, da autorità in tema di amori sbagliati (i suoi), ha imparato che è possibile conoscere tutte le risposte alle domande che l’amore ci pone. Questo libro spiega, passo dopo passo, perché tutti siamo geni dell’amore, ma non lo sappiamo. È destinato a uomini e donne e a chi non si riconosce in alcun genere, a giovani, ad adulti e ad anziani, ed è anche un libro allegro, perché l’amore, quello sano, gira sempre su una nota che mette di buonumore.