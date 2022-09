L’incontro è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione al modulo on line compilabile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXgWVf5_xwPz0zc1Cy9xXe7AaVXlzDDv2IMEUg5pAXmAUxvA/viewform

Prezzo L’incontro è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione al modulo on line compilabile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXgWVf5_xwPz0zc1Cy9xXe7AaVXlzDDv2IMEUg5pAXmAUxvA/viewform

Un convegno pubblico darà avvio alla candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO. L’incontro avrà luogo sabato 8 ottobre 2022 dalle ore 10 alle 13, presso la Sala Convegni della sede di Banca Adria, in Viale Europa, 102 a Lozzo Atestino.

Il programma MAB UNESCO

Il Programma “L’Uomo e la Biosfera” (MAB – Man and Biosphere) è un’iniziativa intergovernativa del settore scienze dell’UNESCO che ha come obiettivo principale quello di promuovere, sin dal 1971, l’idea che sviluppo socioeconomico e conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica e culturale siano compatibili fra di loro, ovvero lo “Sviluppo Sostenibile”, la connessione tra uomo e natura per un futuro positivo di entrambi gli elementi.

Nell’ambito del programma MAB è stata costituita una rete mondiale di Riserve della Biosfera, riconosciute a livello internazionale nella struttura stessa del Programma MAB dell’UNESCO, dove l’accento è posto su forme di gestione integrata, partecipata e decentralizzata dello sviluppo. Le Riserve della Biosfera rappresentano una rete di eccellenze che ricoprono un ruolo fondamentale per la concreta attuazione dei «Global Goals», i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile condivisi dai 193 Paesi membri dell’ONU, che si impegnano a raggiungerli entro il 2030.

Entrare a far parte della rete delle Riserve della Biosfera offrirebbe al territorio nuovi impulsi e stimoli per progetti concreti e sostenibili grazie allo scambio di buone pratiche e alle partnership della rete MAB, nuove e più efficaci opportunità di collaborazione e apertura a nuove ricche relazioni culturali sociali e economiche con altri territori afferenti alla rete internazionale MAB che stanno affrontando le stesse sfide della sostenibilità.

Il percorso di candidatura dei Colli Euganei

Il Parco Regionale dei Colli Euganei negli ultimi anni, ha avviato le attività preliminari necessarie ad intraprendere il percorso di candidatura a Riserva della Biosfera secondo il programma “Man and the Biosphere” (MAB) di UNESCO (https://en.unesco.org/mab) del territorio ecologicamente connesso ai Colli Euganei.

Nei primi mesi del 2022, sono state sviluppate le attività previste nella fase iniziale del percorso, che hanno visto il coinvolgimento attivo dei Sindaci e dei Consigli Comunali dei Comuni del Parco- riconosciuti come rappresentanza democratica delle comunità che vivono il territorio- e degli organismi di governance del Parco oltre ad un’azione divulgativa del percorso realizzata con incontri tematici. Queste attività si sono realizzate grazie ad un finanziamento concesso dalla Regione Veneto nel contesto del DGR 1627 del 19/11/2021, ottenuto aggiudicandosi un bando finalizzato a sostenere la presentazione di candidature ai programmi UNESCO Heritage, MAB ed Intangible Heritage. Ora, grazie al supporto della Fondazione Cariparo, si è in procinto di dare avvio ufficiale al processo di candidatura, che porterà allo sviluppo del percorso di animazione territoriale e del dossier.

Il processo di candidatura rappresenta una ulteriore nuova spinta verso la concretizzazione di un progetto di sviluppo sostenibile del territorio, che vede il riconoscimento UNESCO come strumento attraverso cui cogliere nuove opportunità che contribuiscano a rendere i Colli Euganei sempre più incisivi nella concretizzazione di soluzioni innovative di resilienza alle sfide ambientali, sociali ed economiche dei nostri tempi.

Il territorio candidato a diventare nuova Riserva della Biosfera – nell’ipotesi attualmente in via di approfondimento – sarà costituito dall’intera superficie dei 15 comuni che attualmente ricadono all’interno dei confini del Parco Regionale dei Colli Euganei: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vo’ Euganeo. La superficie della candidanda Riserva della Biosfera sarebbe quindi quasi il doppio di quella che attualmente costituisce il parco e includerebbe i centri abitati più popolosi, i distretti turistici ed economici maggiormente attivi, coinvolgendo quindi importanti portatori di interesse, potenzialmente centrali nel processo di crescita delle comunità e nel percorso verso la transizione ecologica, la conservazione della biodiversità, la resilienza ai cambiamenti climatici, l’innovazione sociale, l’implementazione dell’attrattività del territorio per i giovani.

Il convegno di avvio pubblico del percorso

Nella mattinata di sabato 8 ottobre 2022, presso la Sala Convegni di Banca Adria a Lozzo Atestino, si terrà il convegno pubblico di avvio della candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera MAB UNESCO, di cui il Parco Regionale dei Colli Euganei sarà soggetto coordinatore.

Durante l’incontro verranno presentati: il Programma MAB UNESCO, le funzioni delle Riserve della Biosfera, il percorso svolto finora e le attività proposte al territorio nel prossimo periodo. Saranno inoltre approfondite le modalità e le occasioni di partecipazione attiva, che getteranno le basi per le azioni da realizzare una volta che il territorio dovesse essere riconosciuto come parte della rete delle Riserva della Biosfera.

La cittadinanza, le istituzioni, i rappresentanti degli istituti scolastici e delle organizzazioni attive sul territorio sono soggetti fondamentali in questo percorso e sono perciò invitati a partecipare. L’incontro è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione al modulo on line compilabile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXgWVf5_xwPz0zc1Cy9xXe7AaVXlzDDv2IMEUg5pAXmAUxvA/viewform

Per maggiori informazioni:

Parco Regionale di Colli Euganei: info@parcocollieuganei.com

Indirizzo mail dedicato: biosferacollieuganei@gmail.com

Citazione di Riccardo Masin, presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei: «Un percorso di questo tipo rappresenta un’opportunità importante per il nostro territorio. Significa avviare un progetto di crescita delle comunità, nella piena comprensione dei valori e delle opportunità del proprio territorio: una ulteriore nuova spinta verso la concretizzazione di un progetto di sviluppo territoriale sostenibile che vede il riconoscimento UNESCO come strumento attraverso cui cogliere nuove opportunità che contribuiscano a rendere i Colli Euganei sempre più incisivi nella concretizzazione di soluzioni innovative di resilienza alle sfide ambientali, sociali ed economiche dei nostri tempi».