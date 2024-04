Candle Castle Night, il concerto al Castello di San Pelagio a Due Carrare

Candle castle night, il concerto a lume di candela al Castello. Una nuova concezione di intrattenimento culturale che vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella soffusa e calda delle nostre candele, accompagnate dalle note soavi dei concerti d’ archi dal vivo.

Dove e quando

Appuntamento al Castello di San Pelagio, Via S. Pelagio, 50, 35020 Due Carrare il 24 aprile 2024

Turno 1: 20 - 21

Turno 2: 22 - 23

Esecuzione a cura di: Duo D'archi Experience 2024

Dettagli

Preparatevi a perdervi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze dei castelli, lasciandovi

incantare da tutti i piccoli e imperfetti dettagli disegnati dal tempo. Vi sembrerà di vivere una serata immersi in una fiaba.

Riscopri le grandi colonne sonore selezionate per l’occasione, in un’atmosfera resa unica dalle luci di centinaia di candele.

Non perderti i biglietti per questo incredibile connubio tra storia, musica e..magia!

Biglietti

Settore Azzurro – visibilità premium – 35 euro/persona.

Settore Viola – ottima visibilità – 30 euro/persona.

Settore Rosso – buona visibilità – 25 euro/persona.

Settore Giallo – visibilità media – 20 euro/persona.

I posti vengono assegnati all’arrivo, in base al tipo di biglietto acquistato.

Candle Castle Night

Un’atmosfera intima a lume di candela con concerti di archi dal vivo.

Il meglio delle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia nelle mani di esperti musicisti

Nei più splendidi Castelli d’Italia

Un evento organizzato nella massima sicurezza e nel rispetto delle ultime misure sanitarie

Durata: 60 minuti (circa).

Programma musicale della serata

Candle Castle Duo d’Archi Experience 2024 Movies Recital

Pour una cabeza

Gabriel’s oboe

Yesterday

Can’t help falling in love

Oblivion

Libertango

Singing in the Rain

Star wars

Remember me

Shallow

You ve got a friend in me

Mamma mia

City of stars i dreamed a Dreams

Star treck

A Milion Dreams

Info web

https://www.facebook.com/events/376512985307581/

https://experienze.it/prodotto/24-04-24-candle-castle-night-castello-di-san-pelagio-padova/