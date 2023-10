Candy shop hip-hop urban

I servizi di pizzeria e ristorante sono attivi dal martedì alla domenica dalle 19 alle 22.30. In caso di maggio freddo, la chiusura della stagione potrebbe venire posticipata di una o più settimane. Il venerdì e il sabato la musica non inizia mai prima delle 22.30 per non disturbare chi cena.

CANDY SHOP

Ingresso libero 18+

Sabato 14 Ottobre 2023

Dalle 22.30 alle 01.30

GUEST DJ: ALBERTO MATIN

SOUND: Hip-Hop Urban

DANCE CREW: FLASH DANCE ACADEMY

Per info e prenotazioni chiamaci allo 049525178 oppure scrivici tramite WhatsApp al 3791230953. Le prenotazioni telefoniche sono attive dal martedì alla domenica a partire dalle 17:00, le prenotazioni tramite WhatsApp a qualsiasi orario.