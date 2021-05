Un aiuto al canile di Rubano: passeggiata, concorso "Il mio cane mi somiglia” e aperitivo al parco degli Alpini

«Dopo un lungo periodo di lontananza vorremmo trascorrere un paio d’ore insieme a voi e con i vostri amici a quattro zampe, per questo il negozio Pet Shop Risica & Rosica di Montà ha organizzato una passeggiata felice presso il Parco degli Alpini che si concluderà, con un concorso dove premieremo i padroni che assomigliano più al proprio amico a quattro zampe e per finire un aperitivo in compagnia.

Scarica la locandina dell'evento

All’evento di sabato 29 maggio sarà presente l’educatrice Costanza con lo staff del gruppo dogma, che ci accompagnerà durante la passeggiata e ci darà delle indicazioni sulla gestione del cane, ci sarà anche Roberta in rappresentanza del canile di Rubano perché questa sarà anche l’occasione per dare un piccolo contributo a favore dei loro ospiti a quattro zampe.

Programma

La partenza è prevista per le ore 17 dall’ingresso principale del parco degli Alpini e dopo la passeggiata al via il concorso: in palio ci saranno dei premi per i primi tre classificati e per finire un aperitivo al bar del Parco.

Per questo evento viene richiesto un piccolo contributo di 12 euro di cui una parte sarà devoluta a favore del Canile.

Prenotazioni

I posti sono limitati ed è quaindi necessaria la prenotazione tramite Facebook o a mezzo whatsapp al numero del negozio 391 4718257 .

