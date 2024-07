Canottieri Padova open 2024, tutti gli appuntamenti con il grande tennis internazionale

Torna il grande tennis internazionale dall’8 al 13 luglio alla Canottieri Padova con la 17a edizione del torneo Itf maschile con montepremi da 25.000 dollari: in palio il trofeo “Alì” nel singolare e “Hdi” nel doppio. La competizione sui campi in terra rossa di via Polveriera diretta da Stefano Paiaro con giudice arbitro Riccardo de Biase è una delle più rilevanti in Veneto e ha visto la partecipazione di giovani atleti che poi hanno ottenuto importanti successi in carriera.

Dettagli

Il tabellone sarà da 32 giocatori, più un tabellone di qualificazione sempre da 32 e un tabellone da 16 coppie nel doppio e sono molti i tennisti nazionali e stranieri pronti a darsi battaglia nelle sessioni diurne e serali tutte sempre ad ingresso libero per permettere al pubblico non solo cittadino di poter ammirare dal vivo i talenti della racchetta, promettenti e già affermati.

Il torneo

Gli incontri si svolgeranno su quattro campi in terra rossa da domenica 7 luglio per i turni di qualificazione. Lunedì 8 luglio è in programma la serata conviviale con giocatori e partner della manifestazione. Gli incontri serali si disputeranno da martedì 9; giovedì 11 luglio ci saranno le semifinali del doppio; venerdì 12 le semifinali del singolare e la finale del doppio; sabato 13 la finale del singolare. Saranno predisposte le tribune sul campo centrale con 400 posti. Tutti i risultati si potranno seguire in diretta sul sito della canottieri www.canottieripadova.it ; le partite sui 4 campi si potranno vedere online grazie al live streaming su Crionet. Il canale Supertennis (64 del digitale terrestre) dedicherà un servizio al torneo.

I giocatori

Scenderanno in campo atleti da tutta Europa e dall’Argentina. I più alti di ranking Atp sono il tunisino Aziz Dougaz (238) e Enrico Dalla Valle (247), primo di un nutrito gruppo che include Gianluca Mager (303), Lorenzo Giustino (343), Federico Gaio (387), Giovanni Oradini (399), Gabriele Pirano (510), Jacopo Berrettini (512) fratello del più noto Matteo. Non mancherà il beniamino di casa, il padovano Luca Giacomini (595) che gioca per la squadra di serie A2 della Canottieri.

I commenti

“Il grande tennis torna a Padova con un evento internazionale negli impianti della Canottieri per la gioia di tutti gli appassionati non solo cittadini nell’anno in cui l’Italia può vantare il campione numero uno al mondo e tanti altri giovani talenti della racchetta - ha dichiarato Diego Bonavina, Assessore padovano allo Sport - fa particolarmente piacere che nell’ambito del torneo, oltre ovviamente ai momenti di grande agonismo, trovi spazio il tema della sostenibilità al quale come amministrazione abbiamo sempre prestato attenzione anche in ambito sportivo. Un sentito ringraziamento alla Canottieri che, con la professionalità che la contraddistingue da sempre e grazie all'aiuto dei volontari e degli sponsor, è riuscita a organizzare ancora una volta uno straordinario momento di sport che porta lustro alla Città di Padova ed a tutto il movimento sportivo”.

“Il nostro circolo apre ancora una volta le porte ai tanti appassionati di tennis che per una settimana potranno assistere a partite di alto livello tecnico e d’intenso agonismo, ammirando dal vivo gli incredibili colpi di autentici campioni - ha affermato Andrea Massaggia, Presidente della Canottieri Padova - siamo ben felici di accogliere tanti concittadini e non solo che saranno nostri ospiti in questi giorni e potranno conoscere direttamente l’importante realtà sportiva e associativa dell’ultracentenaria Canottieri Padova, un’oasi di verde e tranquillità a pochi passi dal centro del comune”.

“Siamo contenti di presentare a tutti gli appassionati tennisti la nuova edizione del torneo Itf che si svolgerà nel nostro circolo nel pieno dell’estate patavina - ha aggiunto Stefano Paiaro, direttore del torneo e direttore sportivo della Canottieri - è un evento che può coinvolgere anche chi non si è mai avvicinato a questo sport e siete tutti invitati ad assistere alle partite che sicuramente saranno avvincenti. Anche quest’anno la Canottieri ha deciso di abbinare all’evento sportivo il tema della responsabilità sociale, in particolare della sostenibilità ambientale, un argomento che negli ultimi anni è diventato sempre più importante: sarà allestito uno spazio che verrà messo a disposizione delle aziende partner che potranno raccontare i loro progetti e percorsi su tale argomento”.

“Il Comitato Regionale Veneto è veramente soddisfatto del lavoro organizzativo che sta svolgendo la Canottieri che porterà in città una competizione di alto livello - ha sottolineato Alessandro Zambon, vice presidente del Cr Veneto Fitp - sarà l’occasione per appassionati e addetti ai lavori di vedere in campo alcune fra le migliori racchette del circuito. Invito soprattutto i giovani a non mancare a questo appuntamento che da una parte offrirà spettacolo e dall’altra dimostrerà sul campo quanto impegno e dedizione siano necessari per arrivare ad alti livelli”.

La Canottieri

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Padova, Stella d’oro al merito sportivo, è stata fondata nel 1909 e oggi è una prestigiosa società sportiva, con oltre 100 anni di storia e oltre 1.300 soci iscritti, che si distingue particolarmente per l’attenzione formativa rivolta ai giovanissimi, con il preciso intento di avviarli all’agonismo nel modo giusto.

L'ingresso all'impianto di via Polveriera sarà libero e gratuito tutti i giorni.

Foto articolo da comunicato stampa