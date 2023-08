Cantafaber live: omaggio a Fabrizio De André

Omaggio a Fabrizio De Andre. I CANTAFABER tornano live ad EKOPARK FESTIVAL! Sabato 2 settembre ore 21 - Parco Buzzaccarini, Monselice. Una serata emozionante dedicata alle canzoni e alla poesia del cantautore genovese, ispirata alla celebre frase “Per un fruscio di ragazze a un ballo per un compagno ubriaco” tratta dal brano “Il suonatore Jones”.

Gianpiero Mentasti, coinvolgente narratore, introdurrà le canzoni dando un percorso storico ai brani in scaletta, offrendo nozioni, significati e interpretazioni delle stesse ai nostri ascoltatori. I Cantafaber sono una famiglia in continua evoluzione e in questo concerto si avvarranno della partecipazione di Giulia Odorizzi al violino e di Jonathan Colla al basso.

I Cantafaber sono: - Gianpiero Mentasti: voce narrante - Francesco Vettore: voce e chitarre - Piero Zucchini: tastiere - Giulia Odorizzi: violino - Jonathan Colla: basso.

INGRESSO GRATUITO - Pizzeria e piccola cucina aperte tutte le sere. Per maggiori info: 345 877 9091. Parco Buzzaccarini - Via S. Giacomo, 52, Monselice (PD).