Meridiani paralleli festival: "Canti riti e miti"

Meridiani e Paralleli è un Festival ideato da Duendarte a.p.s., con il Contributo del Comune di Padova, dedicato alla celebrazione del Patrimonio Materiale ed Immateriale dell’Unesco. Un viaggio alla scoperta di tradizioni e culture cariche di significato e di energia vitale; un incontro, nella città di Padova, di diverse forme d’arte che ci parlano attraverso il linguaggio universale della danza, della musica e del teatro.

Giovedì 1 dicembre la prima serata del festival presso il Barco Teatro con lo spettacolo “Canti Riti e Miti” di e con Jennifer Cabrera Fernández, etnocoreografa, cantante e danzatrice, accompagnata da Giorgio Schiavon al sax: Un viaggio tra i canti antichi di tradizione e ispirazione dello sciamanesimo messicano, con passi e danze dal sapore ancestrale, ninne nanne cantate in diverse lingue, in onore alla nascita dello spirito, attraverso la presenza della terza radice in Messico, la cultura africana. Il tutto verrà collegato dai suoi racconti, che saranno il filo conduttore della serata, come la Ceremonia Ritual de Los Voladores, patrimonio Unesco dal 2009.



Info e prevendite: