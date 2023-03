Cantiere delle donne itinerante, la riunione mensile con aperitivo a Noventa Padovana

S?econdo appuntamento del Cantiere delle donne itinerante, dopo il successo della prima edizione.

Il 15? marzo, ore 18.30, il Cantiere arriva a Noventa Padovana, ospite degli spazi di Noventa Padovana Academy e della Club House Academy Noventa , per un incontro di rete con aperitivo, spazio per conoscersi, creare sinergie e progetti assieme.

N?ell'occasione avremo come ospiti le UGO Unite Gareggiamo Ovunque, una squadra di Dragon Boat formata da donne operate di tumore al seno. Il Dragon Boat è una disciplina sportiva, di antica origine orientale, praticata su barche con la testa e la coda a forma di drago.

L?'occasione sarà perfetta per conoscerle e per far loro in bocca al lupo visto che, di lì a poco, partiranno alla volta della Nuova Zelanda per il campionato mondiale della specialità!

E? siccome il Cantiere crede molto nella rete, saranno presenti altri donne "connesse" come la Presidente di Noventa Padovana Academy Elisa Valandro e una rappresentanza femminile della Giunta del Comune di Noventa Padovana.

L?a scelta della location non nasce a caso ma è ancora una volta la rete ad averci portato qui.

A?vevamo promesso, ancora in pandemia, che avremmo organizzato un evento dall'amica Roberto Hayat Bavaresco che gestisce assieme al marito la Club House...e così promessa mantenuta!

Prenotazione

P?er organizzare al meglio l'evento chiediamo di riservare i posti.

L'aperitivo si paga sul posto, 7 euro a persona.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-cantiere-itinerante-riunione-di-marzo-con-aperitivoe-ospiti-donore-551725815767

