Un viaggio nel gusto accompagnati dalla musica di Terry Ann and the Shuffle Tones alla cantina Terra Felice

Domenica 2 agosto - Dalle 18.30 alle 22

Terra Felice | Terry Ann and The Shuffle Tones

Continua il nostro viaggio alla scoperta del gusto, accompagnati dalle note dei migliori artisti del nostro territorio.

Nella nostra seconda tappa avremo il piacere di degustare i vini di Cantina Terra Felice che, in assoluta anteprima, ci presenterà la sua nuova produzione, un rosè di cui ancora non vogliamo svelarvi il nome, e che uscirà proprio il 2 agosto!

Terry Ann and the Shuffle Tones è una band nata dall'incontro di cinque musicisti con una grandissima passione per il Rhythm 'n' Blues degli anni ‘50. Genere musicale con radici profonde che prendono vita dal Blues rurale fino al Country Blues dei monti Appalachi.

Prenota ora su : https://bit.ly/MaW_terrafelice_02agosto

Prezzo

Il concerto è gratuito e prevede la prenotazione obbligatoria per euro 5, comprensivi di un calice di nuova produzione Terra Felice.

Food

Durante l'evento saranno presenti delle aree food curate da:

• Franca Giora di Caseificio Valdolmo di Pernumia che proporrà una degustazione di formaggi (5 euro-7 euro) e un dolce (2,50 euro);

• William Garbin de La Tradizione di Monselice che presenterà una Tartare di carne (7 euro) e salumi nostrani (5 euro).

Location

Cantina Terra Felice

Via Marlunghe, 19

35032 Arquà Petrarca | PD

