Cantine Aperte 2022, tutte le visite e le degustazioni sui colli Euganei

Sabato 28 e domenica 29 maggio torna #CantineAperte2022.

In tutto il Veneto si celebra la grande festa dell’enoturismo. Visite e degustazioni in cantina per la 30esima edizione dell’appuntamento più atteso dell’anno. In 57 cantine saranno proposte numerose attività, tra cui degustazioni e visite guidate, laboratori di pittura per bambini, concerti, mostre d’arte, yoga tra le vigne e tanto altro.

Qui il pdf con aziende aderenti al 20.05.2022

Consulta l'elenco delle cantine aderenti: https://www.mtvveneto.it/it/cantine.html

Programma degli eventi: https://www.mtvveneto.it/it/news.html

Controllare programma e date dal sito delle varie aziende aderenti all'iniziativa.

Padova

CA' DEL COLLE 29 maggio www.cadelcolle.com/

https://www.facebook.com/cadelcolle/posts/2245923482250479

CA' LUSTRA ZANOVELLO 29 maggio https://calustra.it/

https://www.facebook.com/events/5453936207984763/

CONTE EMO CAPODILISTA - LA MONTECCHIA 29 maggio https://lamontecchia.it/

https://www.facebook.com/lamontecchia/posts/470804808317709

DOMINIO DI BAGNOLI 29 maggio https://www.ildominiodibagnoli.it/

https://www.facebook.com/dominiodibagnoli.it/

IL PIANZIO – Produttori per passione 28 maggio su prenotazione 29 orario continuato https://www.ilpianzio.it/

https://www.facebook.com/events/719693815821624/

LA MINCANA-DAL MARTELLO 29 maggio https://www.lamincana.it/

https://www.facebook.com/lamincana

QUOTA 101 29 maggio https://quota101.com/

https://www.facebook.com/Quota101/posts/7839511109400288

SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 28-29 maggio https://www.salvan.it/

https://www.facebook.com/SalvanPigozzo/posts/5289487701111362

VERONESE 29 maggio https://aziendagricolaveronese.it/

https://www.facebook.com/events/538750294302857

Info web

https://www.facebook.com/events/670526697375111

Foto articolo da evento Facebook