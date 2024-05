Cantine Aperte 2024, tutte le visite e le degustazioni sui colli Euganei

Info articolo al link www.movimentoturismovino.it/it/eventi/2/cantine-aperte/

La programmazione potrebbe subire variazioni, consigliamo di contattare prima la cantina interessata per una conferma.

---

Sta per tornare l'evento simbolo di MTV! Cantine Aperte 2024 apre le porte delle cantine di tutta Italia, sabato 25 e domenica 26 maggio, per un weekend speciale con protagonista il buon vino e i luoghi enologici più affascinanti del Bel Paese, da vivere insieme alle aziende del Movimento Turismo del Vino.

32esima edizione dell’evento cult MTV, che dal ’93 accompagna enoturisti e appassionati alla scoperta dei territori e dei produttori che fanno il successo del vino tricolore nel mondo. Un'occasione per conoscere i paesaggi, i sapori e le produzioni tipiche di ogni regione, divertendosi e condividendo un buon calice di vino con la grande community di wine lover.

Che sia in montagna, immersi in collina, lungo la costa o tra i borghi del centro Italia, Cantine Aperte saprà regalarti un’esperienza enologica unica nel suo genere, tra degustazioni, passeggiate tra i filari e i racconti di chi fa della produzione del vino, un’arte e uno stile di vita. Tour guidati, laboratori sensoriali, giri in bici o a cavallo, pic-nic e aperitivi al calar del sole per degustare i vini locali e i prodotti della tradizione e tante altre attività ti aspettano, per conoscere le storie di grandi vini e lasciarti affascinare dagli scorci più caratteristici di ogni regione.

Gli eventi a Padova

IL PIANZIO

CANTINE APERTE SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO – IL PIANZIO

Programma 25 maggio:

DEGUSTAZIONE GUIDATA SU PRENOTAZIONE – 25 euro /pp

Comprensivo di:

Degustazione di 4 vini

Abbinamento con un piatto di salumi e formaggi locali

Degustazione del nostro olio Evo Extravergine

È possibile aggiungere il dolce con un calice di Spumante a 5 euro

Le degustazioni verranno svolte ai seguenti orari: 11 - 14 - 16.30

È necessaria la prenotazione

Programma 26 maggio:

INGRESSO AL BANCO D'ASSAGGIO – 15 euro /pp (Dalle ore 12 alle ore 19)

Comprensivo di:

4 calice a scelta tra i vini in mescita

Tasca

Calice

(la prenotazione non è necessaria, ma gradita per chi vuole riservare il posto a sedere)

DURANTE LA GIORNATA:

Ore 15 Passeggiata nei vigneti storici - previa prenotazione

La passeggiata è gratuita per i partecipanti all'evento e verrà svolta con un minimo di 10 partecipanti, consigliamo un abbigliamento adeguato (terreno sterrato con pendenza moderata)

PER INFO E PRENOTAZIONI:

Telefono: +39 049 9130422

Mobile: +39 393 7699836

Email: info@ilpianzio.it

Sito: https://www.ilpianzio.it/vino-e-dintorni/cantine-aperte-25-e-26-maggio/

Instagram: https://www.instagram.com/ilpianzio/

Facebook: https://www.facebook.com/ilpianzio

MAELI

PROGRAMMA CANTINE APERTE A MAELI BELVEDER 2024

Dove: Maeli, Via Dietro Cero 7, Baone 35030 Padova Quando: Domenica 26 maggio 2024 dalle 10:30 alle 19.30

Cosa ti offriamo

Puoi scegliere tra tre situazioni:

DEGUSTAZIONE LIBERA DEI NOSTRI VINI AL CALICE SIA DI ANNATE ATTUALI CHE DI ANNATE VINTAGE

Orari: 10:30-19:30

Costo a persona: a partire da 4,5 euro

Ai vini degustati liberamente nella nostra terrazza panoramica Maeli Belveder, con vista sui vulcanici Colli Euganei, potrai abbinare spuncioti, crostini e taglieri a base di prodotti selezionati tra piccoli artigiani del gusto della rete Campagna Amica e del territorio. Dai salumi dell’azienda agricola Ai tre Archi di Marano Vicentino, ai

formaggi del caseificio Sapori di Montegnago di Villlaga (VI), alla porchetta d’oca di Michele Littame’ di Sant’Urbano (PD), fino alla trota d’alta valle di Paolo Tibaldo di Crespadoro (VI), spazieremo tra ricercate chicche gastronomiche locali e pedemontane.

VERTICALE DI BIANCO INFINITO: IL MOSCATO GIALLO SECCO VINTAGE

Sapevi che il Moscato Giallo, vitigno che la maggior parte delle persone conosce come spumante dolce, nei vulcanici Colli Euganei può esprimersi in diverse versioni e dare vita a vini che dimostrano attitudine all’affinamento? Se vuoi rimanere sorpreso, partecipa a questa degustazione di Bianco Infinito, il nostro moscato giallo fermo secco e scopri il potenziale di questo vitigno assaggiando le vendemmie 2016, 2018, 2019, 2020!

Orari: 12:30

Costo a persona: 19 euro Posti disponibili: 15

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3803825750 o scrivendo a prenotazioni@maeliwine.com

SECRET WINE ESCAPE: IL VINO COME VIA D’USCITA

Una wine experience di squadra, che mette alla prova il tuo palato in modo divertente e originale. Attraverso gli indizi troverai l’identità dei 7 dei vini in degustazione e…la via d’uscita!

Orari: 16:30

Costo a persona: 29 euro Posti disponibili: 15

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3803825750 o scrivendo a prenotazioni@maeliwine.com

N.B. In questa giornata di Cantine Aperte, l’afluenza di persone è notevole. Per questo ti chiediamo cortesemente di prenotare il tuo posto a sedere nel nostro

Maeli Belveder o nelle experience (Degustazione verticale di Bianco Infinito o Secret Wine Escape) con messaggio su whatsapp al numero 3803825750 o scrivendo a prenotazioni@maeliwine.com fino alle ore 12 di sabato 25 maggio.

QUOTA 101

QUOTA 101 a colori – Cantine aperte 2024

L’esplosione della natura, tanti tavolini colorati, una cantina 100% sostenibile

Cantine Aperte è prima di tutto una festa, e per noi è così da sempre. Ma se dovessimo trovare delle valide ragioni per dirti perché venire a trovarci domenica 26 maggio (dalle 11 alle 19) ci vengono in mente almeno tre motivi. Eccoli!

Ci si concede una giornata di ozio e natura

Otto ore filate nella natura con i nostri vini biologici, tanti sorrisi, cibo buono, sedie colorate e verde ovunque. Sarà un’autentica domenica senza pensieri

Si mangia con i piatti (anche vegetariani) di un food truck locale

Per un pranzo alternativo o uno spuntino durante la giornata (non compreso nel ticket d'ingrasso) abbiamo scelto di affidarci all'Azienda Agricola Bisiola che con il suo food truck ci delizierà con agrisfiziosità gastronomiche: taglieri di salumi e formaggio e piccole sfiziosità, focacce farcite di vari gusti, arrosticini di loro produzione misti, hamburger e patatine. Ci saranno anche proposte veg!

Si visitano i vigneti e la nuova cantina Casaclima wine

Abbiamo previsto delle visite in cantina gratuite e senza prenotazione alle 12, alle 15 e alle 17.

Partiremo dalla corte aziendale. Abbiamo chiamato questa visita POSTCARD QUOTA 101 e sarà un percorso a piedi tra vigneti e uliveti che sembrerà di fare un viaggio dentro una cartolina. Andremo a vedere anche la nuovissima cantina Casaclima Wine (l'unica nella provincia di Padova).

Per chi è pensata la nostra giornata

appassionati di vino, della biodiversità, della natura

per chi fa tante domande e cerca risposte concrete

architetti, designer, amanti del bello che vogliono capire come abbiamo progettato la nostra cantina sostenibile

fan dell’ozio creativo con un bicchiere di vino in mano

Info tecniche

Con il ticket di ingresso di 15 euro si avrà diritto a 4 calici di vino (vengono dati calice e bisaccia). Info marketing@quota101.com o telefonare al 347/7685162.

La cantina sarà aperta, come sempre, anche sabato 25 maggio dalle 9 alle 17. Potete venire a trovarci, senza preavviso, per conoscere la nostra realtà e assaggiare i nostri vini. Nel caso invece vi interessasse un approfondimento maggiore, organizziamo anche visite e degustazioni guidate, SU PRENOTAZIONE. Per ulteriori informazioni

scrivere a marketing@quota101.com o telefonare al 347/7685162.

ENGLISH

QUOTA 101 a colori – Cantine aperte 2024

Nature's explosion, lots of colorful tables, a 100% sustainable winery

"Cantine Aperte" is firstly a party, and it has always been so for us. But if we had to come up with good reasons to tell you why to come visit us Sunday, May 26th (11 a.m. to 7 p.m.) we would think of three reasons at least. Here they are!

A day of lazing around and nature.

Spending some relaxed time in the nature with our organic wines, lots of smiles, good food, colorful chairs and greenery everywhere. An authentic sunday-wine(fun)day!

Dishes from a local agri-food truck.

For an alternative lunch or snack during the day (not included in the entry ticket), we have chosen Azienda Agricola Bisiola, whose food truck will delight us with agri-food delicacies: charcuterie and cheese boards and small delicacies, stuffed "focacce", mixed "arrosticini", burgers and chips. There will also be veg offerings!

Winery tours.

We will provide free guided winery tours (no reservation needed) at noon, 3pm and 5 pm. We have called this tour POSTCARD QUOTA 101 and it will be a walking tour through the vineyards and olive trees that will feel like taking a trip inside a postcard.

We will also go to see the brand new Casaclima Wine cellar (the only one in the province of Padua).

WHO OUR DAY IS DESIGEND FOR.

passionate about wine, biodiversity, nature

architects, designers, lovers of beauty who want to understand how we designed our sustainable winery

fans of creative leisure with a glass of wine in the hand

ORGANIZATIONAL INFO

There is a reasonable ticket fee of 15 euro that includes the following: 4 glasses of wine (glass and bag included), entrance to the event, and a guided tour of the vineyard/winery (at noon, 3pm and 5pm)

Quota 101 will also be open on Saturday, May 25th, from 9 am to 5 pm. As per

usual, you can stop by for a tasting of our wines and learn more about Quota 101. If you prefer a complete guided tour, please book in advance.

For more information, please feel free to email marketing@quota101.com or call +39 347 768516

SALVAN – VIGNE DEL PIGOZZO

Le due giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio saremo aperti per visite e degustazioni.

Orari di apertura:

Sabato 25: 10-12 e 15-18.

Domenica 26 maggio: 10-18.

Sarà possibile degustare tutti i vini della nostra produzione in abbinamento a prodotti locali come salumi, formaggi e altre specialità.

Possibilità di visita ai vigneti alle ore 11 oppure alle ore 15.

Non è obbligatoria la prenotazione, ma la consigliamo per potervi accogliere al meglio ed eventualmente per riservare dei posti a sedere.

Costo della degustazione a persona: da 15 a 22 euro a seconda della tipologia di degustazione scelta.

CA' LUSTRA

25 - 26 MAGGIO 2024 DALLE 11.00 ALLE 19.00

Siamo giunti alla 31esima edizione di Cantine Aperte, evento promosso dal Movimento Turismo del Vino. Per noi Cantine Aperte è una giornata di festa e un'occasione per raccontare il nostro lavoro accogliendovi numerosi in cantina. Cerchiamo sempre di arricchire l'esperienza con un tema particolare e questa volta abbiamo pensato a un argomento che ci sta molto a cuore: la sostenibilità. È un termine "usato e abusato", come si suol dire, ma è un punto cardine del nostro lavoro, concreto se applicato nel quotidiano. Siamo sempre felici di raccontarvi le nostre scelte in merito, in questa occasione ci vogliamo focalizzare su un aspetto: il confezionamento.

Vini dalla botte Vi è mai capitato di assaggiare dei vini direttamente dalla botte? A volte sono difficili da comprendere, altre si devono ancora assestare. Ma quando un vino è davvero buono viene da dire "caspita, sarebbe perfetto da bere stasera". Ecco, noi vorremmo farvi provare questa sensazione. Chi ha voglia di approfondire l'argomento può leggere l'articolo "Bag in box: una scelta sostenibile?", qui sotto cerchiamo di esprimere il concetto in breve. Se un vino di grande struttura necessita di anni di affinamento per diventare armonioso, un vino di struttura media è sì in grado di migliorare, ma può distinguersi in gioventù per le sue note più fresche e fruttate. Sul consumo del vino è difficile generalizzare, le abitudini sono le più disparate, ma calandoci nella nostra realtà possiamo permetterci una riflessione. Abbiamo molti clienti che ci vengono a trovare in cantina. Alcuni consumano vino solo nelle occasioni, altri lo bevono quasi quotidianamente o si ritrovano spesso con gli amici per cene e festeggiamenti. Non parliamo certo del primo caso, ma esiste un modo per consumare del vino buono in maniera più sostenibile? Considerando che l'imbottigliamento stressa il vino, il quale poi richiede alcuni mesi prima di riassestarsi, e considerando la quantità di materiali utilizzati per il confezionamento e l'imballaggio delle bottiglie, i consumi energetici per la produzione dei materiali e per la fase di imbottigliamento, il trasporto dei materiali, ecc., 6 bottiglie di vino avranno un impatto sull'ambiente maggiore rispetto a 5 litri dello stesso vino contenuto in un bag in box. Questi contenitori alimentari non sono la soluzione a tutti i problemi, né a qualunque esigenza, ma si tratta di un piccolo passo concreto per portare un po' di sostenibilità in più sulle nostre tavole, soprattutto quando un vino viene bevuto dopo poco tempo dall'acquisto. Da diversi anni prepariamo dei bag in box di Bianco e Rosso, due vini snelli ma buoni che incontrano il gusto di molti. Sulla base di tutte le considerazioni qui sopra espresse, abbiamo pensato di predisporre dei bag in box di vini più importanti. Non di certo le riserve, ma alcuni vini di struttura media sono davvero ottimi. Un esempio è la Garganega: in bottiglia è bella asciutta e longeva, assaggiata dalla botte ci ha sorpreso per profumi e delicatezza. Il nostro progetto, abbastanza ambizioso e controcorrente, è quello di far conoscere questa possibilità al mercato locale, a chi potrebbe aver voglia di bere un buon bicchiere optando per una soluzione più sostenibile e anche economica.

Vini in degustazione In questa edizione di Cantine Aperte saremo quindi felici di farvi provare alcuni nostri vini presi direttamente dalla botte. Per garantire praticità e velocità nel servizio prepareremo alcuni bag in box da cui attingere. I vini saranno due vini bianchi, uno più fresco e leggero e uno più strutturato, e un vino rosso. Inoltre, desideriamo proporvi una selezione di bottiglie che rifletta la nostra azienda: dal passato al futuro tra ricerca e sperimentazione. Selezioni Zanovello, Prove d'Autore, Vecchie Annate, vini da magnum e vini dolci: ce n'è per tutti i gusti! I vini in degustazione Vini dalla botte (Bianco, Garganega, Cabernet Franc)

Bianco Frizzante PED0118 - Prove d'Autore

Bianco DM0121 - Prove d'Autore

Manzoni Bianco - Selezioni Zanovello

Moscato Secco 'A Cengia - Selezioni Zanovello

Bianco Olivetani 2017 - Vecchie Annate

Bianco PIN0223 - Prove d'Autore

Bianco TOC0122 - Prove d'Autore

Merlot Sassonero - Magnum, Vecchie Annate *

Cabernet Girapoggio - Magnum, Vecchie Annate *

Nero Musqué - Vini dolci

Fior d'Arancio Passito - Vini dolci * Avremo il piacere di stappare diverse bottiglie, sia nel formato standard da 0,75 l che nel formato magnum. È importante notare che la selezione potrebbe variare nel corso delle due giornate. I vini di Ca' Oche Ma non è finita qui! Ca' Oche è una giovanissima azienda vitivinicola condotta da Alberto Ghiotto, il nostro giovane cantiniere. Laureato in enologia, attento e appassionato, sta dedicando parte del suo tempo alla produzione di vino nei Colli Berici, sua terra natale. Ha da poco presentato i suoi primi vini e noi siamo felici di farli assaggiare anche a voi a Cantine Aperte. Accanto ai nostri vini troverete infatti anche le sue bottiglie.

Proposte food Per solleticare il palato, uno spazio sarà dedicato alle prelibatezze gastronomiche della Macelleria Garbin di Monselice, in attività dal 1969. Non solo proposte a base di carne e salumi, ma anche opzioni vegetariane e vegane per soddisfare ogni preferenza e gusto. Il menu Baccalà mantecato

Salumi (roast beef affumicato, pancetta arrotolata con filetto)

Baby ribs

Cous cous con verdure e zafferano

Insalata di pollo

Polpette vegetariane

Biscotteria secca

Torta alle mele