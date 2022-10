Cantine aperte in vendemmia a Ca’ Lustra

"Se succede qualcosa di bello, bisogna brindare… e noi, per i nostri 45 anni, vogliamo farlo con voi in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia.

Vi aspettiamo sabato 15 e domenica 16 ottobre per degustare insieme una selezione accurata dei nostri vini, accompagnata da prelibati prodotti locali di stagione".

Degustazione

"Il Merlot nelle annate calde"

Sabato 15 ottobre, in attesa di Cantine Aperte in Vendemmia, festeggiamo con voi i nostri 45 e brindiamo con una degustazione di Merlot. A coronare questo momento il Natìo 2017 in anteprima esclusiva: un vino che ci ha insegnato la pazienza e che trasmette tutta la bellezza del luogo in cui è nato.

Cantine Aperte in Vendemmia

Cantine Aperte è un percorso fatto di colori, sapori e profumi tutti da scoprire. Una domenica all'insegna della convivialità, accompagnata da visite in cantina e da una selezione dei vini Zanovello e delle Prove d’Autore: vini che parlano di storia, di territorio, di esperimenti e che mostrano il bisogno di migliorarsi.

