Cantine aperte 2022 a Natale, gli eventi a Ca’ Lustra

Aria di festa a Ca’ Lustra: torna Cantine Aperte a Natale a Ca’ Lustra!

Giovedì 8 dicembre in cantina per brindare, assaggiando i vini e scegliere i preferiti per le feste e gli omaggi di Natale. Ad arricchire la giornata, un’originale degustazione di Moscato Nero.

Ecco come si svolgerà la giornata.

Degustazione di Moscato nero

Protagoniste della giornata saranno le due versioni di Moscato Nero: la Prova d’Autore MN0118, curioso vino rosso aromatico e secco, e il celebre Nero Musqué, vino rosso dolce che sorprende per originalità e ampiezza di profumi.

In abbinamento 3 formaggi: Gola Blu, Tuma Persa e 10 Malghe. Il Moscato Nero regala grandi emozioni sorseggiato da solo, ma vi faremo scoprire come viene esaltato se accostato ai prodotti giusti.

Sarà possibile effettuare la degustazione all’orario preferito, compatibilmente con la disponibilità della cantina, prenotando un tavolo all’interno della nostra pergola.

Il costo è di 10 euro a persona.

È richiesta la prenotazione: info@calustra.it – 0429 94128.

L’evento è promosso dal Movimento Turismo del Vino.

Apertura del punto vendita

All’interno del punto vendita troverete le Box di Natale firmate Ca’ Lustra: la Box Must Have da 6 bottiglie ideale per accompagnarvi durante tutte le feste; la Box Gli Intramontabili con 3 vini iconici della nostra azienda; la Box Old but Gold per chi cerca la complessità delle vecchie annate.

Potrete inoltre scegliere tra piccoli doni e regali prestigiosi per voi stessi o le persone a voi care.

Non è necessaria la prenotazione.

Orari

Il punto vendita è aperto per assaggi e acquisti dalle 9.30 alle 18.30.

La degustazione si può effettuare su prenotazione dalle 10 alle 18.30.

Non mancheranno le sorprese, vi aspettiamo numerosi per un brindisi in attesa delle feste!