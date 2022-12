Cantine aperte a Natale 2022, gli eventi all’azienda agricola Veronese

Giovedì 8 dicembre e domenica 18 dicembre una giornate diffuse in tutto il territorio Nazionale per la giornata dedicata alle “#CantineAperteanatale2022“ organizzata dell’associazione @movimentoturismovinoveneto, volta a valorizzare le #eccellenze delle aziende vitivinicole con percorsi di #degustazioni rivolti a tutti gli appassionati del mondo del #vino e non solo.

Come si svolgerà la giornata?

Semplice deciderai tu l’ora che vorrai, meglio se prenoti cosi da avere il posto sicuro. Cantine aperte a Natale si svolgerà nella sala interna.

Percorsi di degustazioni

Degustazione Territorio

3 calici di vino abbinato ai salumi e formaggi

Degustazione Territorio d’Origine

4 calici di vino abbinato ai salumi e formaggi

Degustazione Cheesecake

1 calice di Fior d’Arancio DOCG Spumante Dolce

Cich&Wine

1 calice di vino a scelta abbinato al cicchetto della giornata.

Wine-shop aperto con possibilità di acquistare i nostri prodotti.

Accettiamo anche le carte di credito e bancomat.

È obbligatoria la prenotazione!

Per info e costi

Giorgia 347 3837111

WhatsApp https://wa.me/message/SUROBDK6HSYLP1

aziendaveronese@libero.it

Sito: https://aziendagricolaveronese.it/

Info web

https://www.facebook.com/aziendagricolaveronese

https://www.facebook.com/events/679399663570358/

