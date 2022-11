Cantine aperte a San Martino 2022, gli eventi alla cantina Cà del Colle a Vò

Anche Azienda Agricola Ca’ del Colle propone per domenica 13 novembre, dalle 11 alle 18 ,"Cantine aperte a San Martino". Un modo per scoprire i colori dell’autunno degustando i vini rossi della cantina abbinati a fasoi in tocio e salumi di produzione propria.

Non mancherà la castagnata per tutti nel pomeriggio e la musica di sottofondo.

Grande protagonista lo spezzatino di cinghiale.

Come partecipare

Solo su prenotazione:

Mauro

+39 347 8426278

whatsapp qui > cadelcolle.com/scrivi-a-mauro

Alessandro

+39 348 2349775

whatsapp qui > cadelcolle.com/scrivi-a-alessandro

Dove

Azienda Agricola Ca’ del Colle | Via G. Marconi, 1469 - 35030 Vo’ (PD)

Info web

Instagram: CaDelColle

Facebook: Ca’ del Colle

info@cadelcolle.com

