Cantine aperte a San Martino 2021, gli eventi a Ca’ Lustra

Torna anche quest’anno Cantine Aperte a San Martino a Ca’ Lustra. Appuntamento domenica 14 novembre a dalle 11.30 alle 17.

Come conferma Linda Zanovello: «Sarà una giornata dedicata ai profumi e sapori dell’autunno.

Nel giardino della cantina troverete un banco degustazione con una selezione dei nostri vini in mescita. Insieme a noi ci saranno l’azienda agricola La Pignara e Bottega Ortense con i loro prodotti di stagione che potrete scoprire e degustare. Potrete anche acquistare i prodotti delle aziende presenti. Castagne, patate americane, pan biscotto e molto altro ancora per portare l’autunno anche sulla vostra tavola.

Non potevano mancare le caldarroste che saranno accompagnate dal nostro vino nuovo.

Ecco le proposte da accompagnare ai nostri vini:

La Pignara:

– Schissoto ricco della domenica con le noci o con il rosmarino abbinato a salumi e formaggi

– Sbroccolosa alle mandorle e zaeti

– Pinza padovana

Bottega Ortense:

– Caldarroste

– Piattino di patate americane

– Tris di patate dolci di diverse varietà

Per maggiori informazioni vai al nostro sito.

Vi aspettiamo!»

Prenotazione consigliata

Si consiglia la prenotazione: +39 0429 94128

Info web

https://www.facebook.com/CaLustraVinoDegliEuganei

https://calustra.it/news/cantine-aperte-a-san-martino-a-ca-lustra/

Foto articolo da comunivsato stampa