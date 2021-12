"Cantique de Noël - La voce dell'amore", il concerto di Natale al Circolo della Lirica

"Cantique de Noël – La voce dell'Amore" è il concerto lirico strumentale che il Circolo della Lirica mette in scena nell'elegante salone delle feste di Palazzo Zacco, per accendere la magia e l'incantesimo delle festività natalizie. Arie e duetti, punteggiano il file rouge della trama narrativa intessuta dal pianoforte: l'amore, il tema più ricorrente dell’Opera.

Le tracce dell'amore, in tutte le sue forme, permeano e colorano le pagine dei libretti d'Opera: amore romantico, amore palpitante, follia d’amore, amore tradito, amore bugiardo, abbandono, amore vendicativo… spesso inarrestabile, fortissimo e istantaneo. Del resto i libretti non lasciano spazio a relazioni troppo sofisticate: ciò che fa scattare il colpo di fulmine è per lo più “il bel sembiante”, che nel giro di un’aria e quattro strofe diventa già simbolo supremo d'amore! Uno sguardo e un sorriso angelico o civettuolo a volte fanno scattare quel soave non so che di cui parla Rossini.

In programma una selezione di pagine che celebrano l'amore in tutte le sue diverse sfumature, da Verdi a Puccini, Saint Saens, Gounod; da Rossini, Mascagni, passando per Tchaikovsky. Un viaggio romantico nell'Ottocento italiano ed europeo con le più belle sinfonie e arie d'opera e, in chiusura, i carols delle festività L'incontro conviviale e lo scambio degli auguri chiuderanno la serata!

Interpreti: Maria Teresa Becci soprano, Luigi Morassi tenore, Simonetta Flauto attrice, Chiara Casarotto al pianoforte.

Sede del concerto: Palazzo Zacco, sede del Circolo Unificato dell'Esercito, Prato della Valle 82.

Orari: Ingresso h 17 controllo Green pass e mascherina.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai numeri 335 630 3408 - 349 802 6146 - 348 905 1968

Web: www.circolodellalirica.it