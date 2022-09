Canto lirico a Padova e provincia: il primo concerto accessibile e top secret alla Sala dei Giganti

“Cora Compagnia d'Opera Raminzona” è un ETS (Ente Terzo Settore) composto dai cantati lirici professionisti padovani che nasce dall’intreccio di passione, competenza e ambizione di artisti che hanno deciso di portare sul palco non solo il loro talento, ma anche la loro idea e la loro visione di Spettacolo. Si tratta di un progetto lungimirante che ha visto la luce a seguito delle durissime ripercussioni che il Terzo Settore ha dovuto affrontare a causa della pandemia. L’obiettivo di Cora è dar vita a uno Spettacolo che promuove l’arte e tutela gli artisti, che diffonde cultura per permettere agli spettatori di scegliere tra nuove possibilità di intrattenimento non ancora considerate anziché scartarle perché proposte in granitici e distanti contesti d’élite. Il canto lirico (recentemente inserito nella World Heritage List dell’UNESCO) si presenterà dunque in una veste nuova, pura e fruibile dal grande pubblico.

L’evento di debutto si terrà giovedì 15 settembre alle ore 21 nella Sala dei Giganti di Palazzo Liviano, ma sarà solo il primo di un ampio “cartellone diffuso sul territorio” che contiene in sé una duplice sfida: quella di portare il Belcanto ad un nuovo pubblico e farlo nella provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un proposito forse audace, ma che si fonda su una profonda conoscenza del potenziale di questa disciplina che aspetta solo di essere ascoltata (in tutti i sensi) per venire compresa e amata anche da chi proviene da gusti musicali diversi od opposti. Proprio per questa ragione è stato deciso di non rivelare “l’identità” del primo concerto: gli spettatori saranno chiamati a riporre fiducia negli artisti che dimostreranno con i fatti che ci sono casi in cui la realtà può superare di gran lunga le aspettative, e in cui anche un'arte erroneamente descritta come vecchia e incomprensibile può rivelarsi attuale, fruibile e capace di stupire, divertire, appassionare e meravigliare davvero chiunque.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma la musica non è tutto. Oltre alla programmazione di una rassegna di eventi musicali divulgativi e rispettosi del lavoro culturale nel territorio, Cora provvederà all’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e dialogo istituzionale sulle tematiche relative ai diritti dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e di corsi di formazione alla fiscalità per professionisti e studenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I membri di Cora – Compagnia d’Opera Raminzona:

Jacopo Pesiri, tenore e presidente di Cora; Silvano Zabeo direttore artistico; Sara Fanin, soprano; Erica Zulikha Benato, mezzosoprano; Askar Lashkin, baritono; Alessandro Paccagnella, baritono ; Stavros Mantis, baritono; Marco Simionato, M° Accompagnatore.

«La Raminzona è la malattia buona degli artisti. Chi inventò il termine? Non ve lo so dire. La mamma ripeteva spesso che una certa vena artistica era presente nella sua famiglia, come un legato che veniva da lontano, ma che non aveva mai smesso di essere tramandato » Mariuccia Mosconi, scrittrice padovana

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info web

https://raminzona.org/blog/arte-cultura/