"Il canto del violino d'argento", spettacolo teatrale e musicale

Domenica 24 settembre alle ore 16 nel giardino del Centro Universitario (via Zabarella, 82), prenderà il via il Festival del Violino: concerti, visite guidate, conferenze per approfondire il legame tra Padova e il Violino. Aprirà il Festival lo spettacolo teatrale e musicale "Il canto del violino d'argento" scritto da Giuseppe Nitti, attore e regista, con la partecipazione del talentuoso violinista padovano Davide De Ascaniis.

Quello di domenica sarà un appuntamento per grandi e piccini che da Tartini, il violinista spadaccino, ci accompagnerà a scoprire la storia padovana del Violino arrivando fino ai Solisti Veneti.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Progetto realizzato in collaborazione con l'Associazione Tartini2020. Bilancio Partecipato 2023 - Progetti ed iniziative in ambito culturale. Attività realizzate con il contributo del Comune di Padova - Consulta 1.