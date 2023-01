“Gli anni del tempo matto: canzoni e letture tra clima e natura”, il concerto al San Gaetano

Domenica 29 gennaio, ore 18, all’auditorium centro culturale Altinate San Gaetano via Altinate 71 a Padova.

“Gli anni del tempo matto: canzoni e letture tra clima e natura” di e con Vasco Mirandola (voce narrante), Erica Boschiero (voce, chitarra), Sergio Marchesini (fisarmonica) evento promosso da Comune di Padova Settore Ambiente e Territorio in collaborazione con Informambiente Padova.

Dettagli

Surriscaldamento globale, alluvioni, bombe d’acqua, nubifragi, scioglimento dei ghiacci, siccità, epidemie… in questi anni la Terra ci chiede il conto, ci chiede di rallentare la corsa. Siamo stati predatori violenti, sfruttatori insensati, abbiamo pensato di essere al centro, più in alto, di poter dirigere, sfruttare, piegare ai nostri bisogni qualcosa che non ci appartiene, che ci è stato dato in prestito perché ne avessimo cura. Abbiamo lasciato rovine, dentro, dietro e davanti a noi.

Che delicata mano ci vuole ora, adesso è il tempo della cura. Cura d’ogni cosa, non solo dell’umano. Tutto ci tiene in vita. Tutto fa di noi quello che siamo.

Ne “Gli anni del tempo matto” Vasco, Erica e Sergio con le loro canzoni, musiche e poesie ci accompagnano in questa occasione di riflessione sull’allarme ambientale con leggerezza, ironia, passione. Con loro, attraverso di loro, ci saranno anche pensieri, racconti di Italo Calvino, Dino Buzzati, Mariangela Gualtieri, Gianni Rodari, Stefano Benni, Andrea Zanzotto, Ermanno Cavazzoni.

Un evento speciale tra parole e musica per cercare di rispondere ad alcune delle domande che l’epoca contemporanea ci pone: viviamo in un pianeta ferito che chiede attenzione.

Modalità di partecipazione

Accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid in vigore al momento dell’evento.

Si avvisa che per una corretta gestione dei flussi di accesso del pubblico alla location, la prenotazione verrà ritenuta valida fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio dell’evento. Dopo tale orario i posti non occupati verranno eventualmente redistribuiti e non saranno ammessi spettatori in ritardo.

Vista la capienza limitata della sala si raccomanda a chi ha prenotato di partecipare o di avvisare per tempo in caso di rinuncia per poter riassegnare i posti.

In caso di prenotazione per un gruppo di più persone, chi effettua la prenotazione diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gli-anni-del-tempo-matto-canzoni-e-letture-tra-clima-e-natura-510841910907

Foto articolo da https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gli-anni-del-tempo-matto-canzoni-e-letture-tra-clima-e-natura-510841910907