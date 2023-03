"Capaci 30 anni dopo", incontro con gli uomini della scorta Falcone Quarto Savona 15

Il Comune di Este, in collaborazione con l’Associazione Scorta Falcone e Nidodiragno/CMC, organizza "Capaci: 30 anni dopo", una serata speciale per ricordare le vittime di una strage che ha lasciato una macchia indelebile nella storia del nostro Paese, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

Luciano Tirindelli, agente della Scorta e Presidente dell’Associazione Scorta Falcone, insieme al capo scorta Giuseppe Sammarco, incontreranno la cittadinanza per promuovere l'importanza della cultura della legalità e della memoria antimafia, attraverso una testimonianza diretta che rappresenta un dovere morale nei confronti delle vittime della mafia.

L'incontro è in programma martedì 21 marzo, alle ore 20.45, presso il Teatro Cinema Farinelli di via Zanchi.

Ingresso libero e aperto a tutti fino a esaurimento posti.

