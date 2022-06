Caparezza a Sherwood Festival

Sabato 2 luglio

Sherwood Festival 22

Park Nord Stadio Euganeo

Viale Nereo Rocco - Padova

CAPAREZZA

Exuvia - Estate 2022

Aftershow:

SISMA TUMBAO

Biglietto in prevendita: 35 euro

** L’acquisto della prevendita è fortemente consigliato! **

? PREVENDITE

Sherwood > https://bit.ly/Sherwood_SF22

Ticketone > https://bit.ly/Ticketone_22

Mailticket > https://bit.ly/Mailticket_22

? Gli aventi diritto al bonus cultura iscritti all'applicazione 18app

dovranno obbligatoriamente acquistare il biglietto in prevendita

collegandosi al seguente indirizzo: www.ticketone.it/18app

Con il bonus cultura NON si potrà acquistare il biglietto in cassa.

? I bambini entrano gratuitamente fino al compimento dei 12 anni di età.

? Le persone con disabilità devono acquistare regolare biglietto ma potranno avvalersi di un accompagnatore che entrerà gratuitamente.

All'interno dell'area è presente una pedana riservata (non prenotabile) dalla quale sarà possibile assistere allo spettacolo in totale sicurezza.

? Le nostre prevendite non sono nominali, quindi potrà accedere all'evento anche chi non è titolare del biglietto.

? Al termine del concerto ingresso 1 € può bastare

Raggiungi il concerto in bus

collegati sul sito di Busforfun.com

www.busforfun.com/articolo/sherwood

In questa magnifica edizione di Sherwood Festival, non poteva mancare il nostro amico di lunga data Caparezza con il suo splendido disco Exuvia.

Exuvia è il risultato di due anni e mezzo di lavoro da parte di Caparezza, il quale ha cominciato la stesura dei testi dopo aver letto la sceneggiatura de Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet, il film mai realizzato da Federico Fellini.

Si tratta di un concept album suddiviso in quattordici brani e cinque intermezzi nei quali viene descritto il percorso di una persona che evade da una prigione per fuggire e far perdere le proprie tracce all'interno di una foresta.

Come sottolineato dall'artista, la storia rappresenta il seguito del precedente Prisoner 709 (che si soffermava sulla sua prigionia mentale) e si concentra sul suo desiderio di fuggire con la mente prima di abbracciare uno stato di completa libertà.

