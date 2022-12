Capodanno al teatro ai Colli con “Arlecchino furioso”

Intero: 23 euro; Ridotto 19 euro (under 35 - over 65); Abbonati 17 euro

Prezzo Intero: 23 euro; Ridotto 19 euro (under 35 - over 65); Abbonati 17 euro

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/2175717389298813

Siamo orgogliosi di annunciare uno splendido cCpodanno a teatro firmato Stivalaccio in collaborazione con il Teatro Ai Colli di Padova. Sfortunatamente avete già preso degli impegni? Non preoccupatevi, torneremo in scena il primo gennaio perché vogliamo farvi iniziare l’anno a suon di risate!

Arlecchino Furioso

Sab. 31/12/2022, ore 21.30

Teatro ai Colli

Via Monte Lozzo, 16 - Padova (PD)

In Arlecchino Furioso è ancora la Commedia dell’Arte ad essere protagonista, con la maschera simbolo del teatro italiano ad animare uno spumeggiante spettacolo.

L’Amore, quello con la “A” maiuscola, è il motore di un originale canovaccio costruito secondo i canoni classici della Commedia dell’Arte. Un Amore ostacolato, invocato, cercato, nascosto e rivelato, ma soprattutto un Amore universale, capace di travalicare i confini del mondo. Una coppia di innamorati, Isabella e Leandro, costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano dieci anni dopo in Venezia pronti a cercarsi e innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo il geloso Arlecchino corteggia la servetta Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto di infedeltà. Chissà se alla fine l’amore trionferà tra i quattro protagonisti? Lo spettacolo è pensato per un pubblico universale, recitato con varietà di lingue e dialetti, arricchito dall’uso delle maschere, dei travestimenti, dei duelli, dei canti, delle musiche e delle pantomime.

Orari

Il 31 dicembre 2022 ore 21.30

Biglietti

Intero: 23 euro;

Ridotto 19 euro (under 35 - over 65);

Abbonati 17 euro.

Info

Teatro ai Colli

cell. 3277661425

E-mail info@teatroaicolli.it

Stivalaccio Teatro

info@stivalaccioteatro.it

Prenotazioni

cell. 3296219315

https://www.teatroaicolli.it/prenotazione-posti

Info web

https://www.facebook.com/events/2175717389298813

https://www.teatroaicolli.it/fuori-cartellone

Foto articolo da evento Facebook e da https://www.teatroaicolli.it/fuori-cartellone