Capodanno 2023 al Caffè Pedrocchi

Il Caffè Pedrocchi è location perfetta per un Capodanno con i fiocchi e senza dubbio la più esclusiva di Padova!

La festa di Capodanno a Padova più elegante della città con Gran Cenone Servito e Party dopocena Open Bar free drink tutta la notte. Musica Live e Intrattenimento durante la cena, 2 situazioni musicali con Dj set e Performer spettacolari dopocena per una serata tutta da vivere nel cuore di Padova. Il pacchetto include anche la formula Open Bar con consumazioni illimitate tutta la notte e molto altro!

---------------------------------------------

Dove? A Padova, in un palazzo storico

Quando? La sera del 31 Dicembre

Chi? Età media 25-45

Dress Code Elegant

Da 99 euro a persona

---------------------------------------------

Scopri tutti i dettagli

Gran Galà di Capodanno

Quest'anno gli ospiti saranno accolti dalla pazza allegria del Cappellaio Matto che brinderà con loro per festeggiare il buon non compleanno, ma attenti a non perdere la testa per volontà della Regina di Cuori e a non scontrarvi con il Bianconiglio, scalpitante e agitato per essere in gran ritardo. Al tavolo, durante la cena, sarà invece Mago Merlino a farvi divertire con illusioni e incantesimi. Non potrà di certo mancare un tocco d’amore e di magia, con la Bella e la Bestia immersi nel loro ballo, e la Principessa Aurora che dovrà star attenta a non addormentarsi.

Il Gran Cenone di Gala

Dalle ore 20.00 nelle sale del rinomato Caffè Pedrocchi verrà servito il Gran Cenone di Capodanno, un menù sofisticato e curato nei minimi dettagli con musica live di sottofondo e intrattenimento accompagnata dal nostro sassofonista. Una cena di capodanno davvero unica nel suo genere che ti lascerà sicuramente senza parole!

La festa Open Bar

Il party più elegante della città sarà rigorosamente Open Bar dalle ore 24.00, con Cocktail illimitati tutta la notte e 2 situazioni musicali con Dj set nelle rinomate sale del Caffè Pedrocchi. Il pacchetto include anche Brindisi di mezzanotte con Champagne, Cotechino e Lenticchie alle ore 2,00 e Colazione con Cornetto e Cappuccino alle ore 4,00 per una notte di Capodanno davvero al top!!

---------------------------------------------

ENGLISH VERSION

Caffè Pedrocchi is the perfect location for a New Year’s Eve with bows and undoubtedly the most exclusive in Padua!

The most elegant New Year’s Eve party in the city with Grand Dinner Served and Party after dinner Open Bar free drink all night. Live Music and Entertainment during dinner, 2 musical situations with Dj sets and spectacular Performer after dinner for an evening to live in the heart of Padua.

The package also includes the Open Bar formula with unlimited all-night drinks and much more!

Where? In Padua, in a historic building

When? On the evening of December 31st

Who? Average age 22-35

Dress Code Elegant

From 99 euro per person

---------------------------------------------

