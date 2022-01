Capodanno cinese 2022, le iniziative dell’Associazione culturale Il filo di seta

Prezzo non disponibile

Martedì 1 febbraio si celebra il Capodanno Cinese, o Festa di Primavera, che è la festività tradizionale più importante del calendario cinese. Per il 2022, secondo l'astrologia cinese, sarà l’anno della Tigre d’Acqua, una circostanza che si realizza solo una volta ogni 60 anni, portando con sé forza e coraggio.

Una situazione particolare, ma che non mancherà di stupire

Con questo spirito, l’Associazione Culturale Il Filo di Seta propone a Padova, in collaborazione con il Settore Cultura del Comune, un fitto calendario di appuntamenti. «Nonostante la situazione un po’ instabile nella quale ci troviamo a causa della Pandemia, abbiamo voluto proporre anche per il 2022 un programma ricco e di qualità. - spiega June Liu, presidente dell’Associazione Il Filo di Seta a Padova - Ci siamo trovati a dover adattare il nostro progetto iniziale con qualche correzione di rotta, sfruttando le tecnologie digitali, ma abbiamo comunque puntato su tema della creatività e dell’arte, preparando un cortometraggio per l’occasione, inserendo letture bilingue e laboratori culturali, anche con l’intenzione di rafforzare la collaborazione fra Italia e Cina e di contribuire alla promozione di questa città».

Il programma

Lettura bilingue italiano e cinese

1 febbraio

Fu (Felicità) è il più profondo simbolo del Capodanno Cinese (La Festa di Primavera) di Feng Jicai

Il video di lettura bilingue verrà messo online il 1 febbraio (il primo giorno dell’anno della tigre) per augurare a tutti il buon principio!

Voci Massimo Colazzo, Zhou Jun

Presentazione di libri

in collaborazione con Cina in Italia

con il supporto tecnico di Brandio Studio di Li Tianyu

modalità: in diretta online

13 febbraio domenica, ore 18.30

Hao ? (presentazione libro di poesie)

Conduce Zhou Jun, interviene June Liu

Con presenza dell’autrice, poetessa Li Shuman

Lettura bilingue con voci di Massimo Colazzo, Zhou Jun, June Liu

Mostra d’arte

Dal 5 febbraio al 6 marzo

La mostra d’arte ??? / New Time

Galleria Samona’ in via Roma, Padova

Aritisti cinesi: Lv Liang, Xie Jiayi, Qu Fanchang, Huang Lishan, Li Mochu

Installazione artistica Di Fu

Dal 5 febbraio al 6 marzo

Cortile di Palazzo Moroni

la stampa della calligrafia di Feng Jicai e della calligrafia Tigre (per l'anno della tigre ) del calilgrafo Liu Dechen

In diretta on line - 15 febbraio, ore 20.30

proiezione del cortometraggio “Shengsi Xiangyi” di Riccardo Pavone

Con la presenza dell’autore Riccardo Pavone e Huang Wei, regista cinese e presidente Ass. Chan; Conduce Marco Manoni, interviene June Liu

Presentazione di libri

in collaborazione con Cina in Italia

con il supporto tecnico di Brandio Studio di Li Tianyu

modalità: in diretta online

Laboratori culturali

laboratori culturali delle tradizioni del Capodanno cinese, per bambini e adulti, aperto a tutti

modalità: in diretta online

12 febbraio sabato, ore 17.30

lanterna rossa (con il barattolo di vetro riciclato, laboratorio ecosostenibile)

Conducono Huang Hui, Zhou Xianrong,

6 marzo domenica, ore 17.30

laboratorio di ravioli cinesi / Jiaozi

Conduce June Liu, con Huang Hui e Zhou Xianrong

