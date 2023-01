Capodanno cinese a Padova: "Arte Movimento, scopriamo la via per attivare l’energia e migliorare la postura"

Per festeggiare l'anno nuovo 2023, l'anno del coniglio, simbolo di Pace, l'associazione Health&Care di Padova organizza eventi culturali e di benessere: Arte di Vivere & Vivere con Arte. Domenica 5 febbraio 2023 - Arte Movimento, scopriamo la via per attivare l’energia e migliorare la postura. La pratica di Qi Gong e Tai Chi tradizionale con la Maestra Xiaohui Wang.

Evento gratuito a numero chiuso.