Evento gratuito sul benessere per festeggiare il capodanno cinese 2024: "Come migliorare la memoria?"

Health&Care A.S.Dilettantistica di Padova organizza eventi gratuiti sul benessere per festeggiare il Capodanno cinese 2024. La ricca cultura e la millenaria medicina tradizionale cinese ci insegnano metodi naturali per stimolare e migliorare la memoria. Con la Maestra Xiaohui Wang, impariamo automassaggi e pratichiamo esercizi tradizionali di Qi Gong e Tai Chi in varie posizioni: seduti, in piedi da fermi e in cammino.

L’evento comprende sia una parte teorica che una parte pratica guidata. Ci si veste comodo con scarpe da ginnastica.

Info ed iscrizione al numero whatsapp: 3280052556, evento a numero chiuso, obbligatoria l’iscrizione. Questo incontro è gratuito, l’eventuale offerta libera sarà devoluta in beneficenza.