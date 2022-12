Capodanno a La Roccola di Cinto Euganeo

55 euro su prenotazione. In caso di disdetta è richiesto un preavviso due giorni prima

La Roccola Cantina & Agriturismo a Cinto Eugane propone una serata all’insegna del buon cibo per festeggiare il Capodanno. Non solo, il 31 dicembre nella “Bottaia” ci sarà musica dal vivo, mentre nella “Sala dei vecchi mestieri” la musica sarà di sottofondo.

Quando

Sabato 31 dicembre ore 20.

Menu

Scarica il menu

Antipasto

Tortino alle verdure

Brioche al topinambur

Girella di patate con cotechino sbriciolato

Prosciutto crudo con rosa di Masera? dorata

Abbinato al Colli Euganei Serprino Frizzante

Primi

Risotto carciofi e straccetti di Gallina Padovana

Crespella al radicchio

Abbinato al “Vallis” Sauvignon Blanc

Secondi

Rotolo di vitello al melograno

Abbinato al “Caovila” Colli Euganei Merlot 2017

Contorni misti invernali

Dolce

Torta al cioccolato con marmellata di arance & frittelle della tradizione

Frutta del buon augurio

Abbinato al con il Fior d’Arancio D.O.C.G. Spumante Dolce

Costo e dettagli

Il menu comprensivo di vini, acqua, caffe? e? di 55 euro

Al momento della prenotazione viene richiesto di specificare se si desidera cenare

nella “Bottaia” con musica dal vivo o nella “Sala dei vecchi mestieri” con musica di sottofondo. Eventuali richieste al di fuori del menu? qui citato verranno conteggiate a parte.

Il menu? non e? divisibile in due persone.

In caso di esigenze alimentari diverse si e? pregati di comunicarlo alla prenotazione.

In caso di disdetta e richiesto preavviso prima del evento, in caso contrario sara? addebitato.

Info e prenotazioni

La Roccola 0429/94298 laroccola@libero.it https://www.laroccola.it/

Via Dietromonte 10 35030

Cinto Eugnaneo Padova (Provinciale Este-Vo)

Ulteriori info web

https://www.facebook.com/laroccola

https://laroccola.it/san-silvestro-2022/

Foto articolo indicativa e da archivio