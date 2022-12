"Voglio Tornare Negli Anni 90", il Capodanno alla discoteca Piramidi

Prezzo in cassa 23 euro; prezzo in prevendita 20 euro + 1 euro di diritti

Prezzo Prezzo in cassa 23 euro; prezzo in prevendita 20 euro + 1 euro di diritti

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/844974849984317

Sabato 31 dicembre

Voglio Tornare Negli Anni 90 arriva, per il Capodanno Anni 90 d'Italia, alla Discoteca Piramidi di Boara Pisani (PD).

Arriva il format anni ‘90 più amato d’Italia.

VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

Uno show unico, incredibile, emozionante!

Un progetto che sta spopolando in tutta Italia!

Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona e molti altri!

Tutti gli artisti che ci hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un'unica grande notte mixati dai nostri PERFORMER!

SIAMO TORNATI DAL PASSATO PER FARVI BALLARE!

CORIANDOLI E STELLE FILANTI

BUBBLE MACHINE

SPARKULAR

ANIMAZIONE

LASER

Durante l'evento, regaleremo moltissimi gadget marchiati Voglio Tornare Negli Anni 90!

& Barracuda live: lo show che mette lo spettatore in prima linea. Il focus di questo format è un viaggio nella musica senza barriere o generi,fluido a 360 gradi, nel quale il pubblico diventa parte attiva dello show.

Barracruda live è il passato, presente e futuro matchato in un esplosione di energia.

Per capire il Barracruda live…. devi vivere Barracruda live

Main Room:

Voglio Tornare Negli Anni 90

&

Barracruda

Privè Violet:

Luca Morris

Ricky Oro

Steve

Mattia Milani

Matteo Cavriani

Privè Mambo:

Project X

Vamonos

Prezzo

Prezzo in cassa 23 euro

Prezzo in prevendita 20 euro + 1 euro di diritti

- Ingresso riservato +16

- Tavoli solo per i maggiorenni

- Prenotazione tavoli al numero

3703706864 Whatsapp

- Giardino estivo aperto con area food&music

Il biglietto si può acquistare anche in cassa la sera stessa.

Dove siamo

c/o Discoteca Piramidi

Via Roma, 21 - Boara Pisani PD

Info web

https://www.facebook.com/events/844974849984317

https://www.ticketsms.it/event/vHq8hyKV

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5668396119916300&set=gm.5650703788380880&idorvanity=281310148653631

Locandina da https://www.facebook.com/events/844974849984317