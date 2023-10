Capodanno al Geox con Marco e Pippo

Quale modo migliore per accogliere il nuovo anno se non a suon di risate? Detto, fatto!

Il prossimo 31 dicembre, per la prima volta nella sua carriera, il trio comico Marco e Pippo porterà il suo show di Capodanno nella propria città: per la precisione al Gran Teatro Geox di Padova!

Biglietti in vendita a partire dalle ore 15 di martedì 10 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e circuiti autorizzati.

I tre comici – Marco, Pippo e Gaetano – invitano il loro pubblico a festeggiare insieme con lo spettacolo dal titolo “Il best di capodanno. Il primo show dell’anno prossimo”. E spiegano così il titolo: «È uno spettacolo a cavallo dell’anno: inizia nel 2023 e finisce nel 2024. Quindi effettivamente sarebbe anche l’ultimo show del 2023 ma contemporaneamente è il primo show del 2024!».

Racconta Marco Zuin: «Ogni anno per Capodanno ci piace pensare ad uno show sempre diverso, portando in scena quello che ci diverte di più per quel momento. Per noi è proprio come preparare una festa e ci piace pensare a qualcosa di speciale e non svelato prima per i nostri ospiti».

Con lo spettacolo di Capodanno il trio porta in scena la sua inconfondibile comicità che mescola italiano, dialetto veneto, visual comedy, giochi di parole e improvvisazione e sarà un “best of” del trio, cucito ad hoc per il veglione. Una festa che, a partire dalle 22.30 e rigorosamente con brindisi di mezzanotte (con prosecco, panettone e pandoro per tutti!), traghetterà il pubblico nel nuovo anno a ritmo di risate, giochi di parole, spensieratezza e alleg ria, quasi come l’augurio per un nuovo anno ricco di gioia.

Marco e Pippo sono autori ed interpreti dei loro show, oltre ad essere celebri per i loro video comici virali sui social. Dal 2006 ad oggi hanno messo in scena 17 spettacoli comici e con “Finalmente live” hanno registrato proprio al Gran Teatro Geox di Padova 4 strepitosi sold-out con più di 10.000 spettatori! «Siamo molto felici di essere al Gran Teatro Geox per la prima volta a Capodanno – dice Gaetano Ruocco Guadagno – Non manca l’emozione e il riconoscimento di essere in un luogo che ha ospitato ed ospita artisti internazionali, ma è vero anche che ora al Geox ci sentiamo a casa».

«Di solito a Capodanno o vai a qualche festa o inviti a casa gli amici - dice Filippo Borille, in arte Pippo - Quest’anno abbiamo deciso di invitarvi tutti a casa: a Padova e in particolare al Geox. Quindi… sicuramente voi vi divertirete e noi staremo su fin e quattro de matina a lavare biceri!».

31 dicembre 2022 - inizio ore 22.30

Gran Teatro Geox - Via Giuseppe Tassinari, 1 | Padova

Biglietti in prevendita a partire dalle ore 15 di venerdì 6 ottobre su Ticketmaster.it e Ticketone .it

www.zedlive.com – info@ zedlive.com – www.marcoepippo. com

Foto articolo da comunicato stampa