Max Gazzè per il Capodanno a Padova in piazza Insurrezione

Quando Dal 31/12/2022 al 31/12/2022 Orario non disponibile

Grande festa in musica con Max Gazzè che torna sul palco nella notte più speciale dell'anno. L'artista sarà il grande protagonista del capodanno di Padova, dove si esibirà nella nuova location di Piazza Insurrezione, con un set in cui ripercorrerà il successo della sua carriera, tra hit che hanno fatto la storia delle classifiche musicali italiane e brani che, nel loro ritmo travolgente o sognante, raccontano con mirata dedizione di testi e arrangiamenti storie comuni o vite straordinarie, sempre in maniera unica.

Il nuovo format di Capodanno in Piazza Insurrezione sarà incentrato sulla musica live con un grande e spettacolare concerto gratuito, il countdown dal grande schermo, effetti speciali, dj set e animazione per continuare a ballare a ritmo di musica fino a fine evento.

L'evento è promosso dal Comune di Padova in sinergia con ZEDlive e con la collaborazione di Superfly Lab.

Max Gazzè - Capodanno

31 dicembre 2022

Piazza Insurrezione, Padova

Ingresso gratuito

Info web

https://zedlive.com/news/max-gazze-accende-il-nuovo-capodanno-di-padova-in-piazza-insurrezione/

