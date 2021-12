Capodanno in piscina a Montegrotto Terme: dalle 20 ingresso libero alle piscine termali e accesso al Royal Therme & Spa Center. Alle 21 Veglione di Capodanno con cena servita presso il Royal Bistrot a bordo piscina in tenuta relax (accappatoio). Durante la serata Soft Live Music, DJ Set e Spettacoli dal Vivo Brindisi di mezzanotte. Bevande incluse durante la cena (1/2 di Acqua, 1/4 di Vino). Consumazioni al bar non incluse.

120 euro a persona.

Il NUOVO Centro Benessere di 700 m2 dispone di:

Thermarium

Cascata di ghiaccio

Docce scozzesi

Percorso Kneipp con giochi d’acqua a diverse temperature.

Tunnel sensoriale con doccia tropicale, nebulizzazione e cascata cervicale abbinata a cromoterapia e aromaterapia

Hammam termale con aromaterapia (Temporaneamente chiuso in ottemperanza alle normative anticovid)

Sauna finlandese

Lettini riscaldati con materassi ad acqua calda

Parete salina con mattoni di sale rosa himalayano

Piscina termale con lettini idromassaggio e getti d’acqua

Ampia area relax con confortevoli lettini

Centro benessere aperte fino alle ore 1.00; successivamente libero accesso alle piscine termali. Accappatoio e telo piscina in dotazione.

Informazioni e contatti

Per gruppi a partire da 10 persone: 104 euro a persona.

Accesso consentito solo con Super Green Pass.

Disponibilità limitata | Prenotazione obbligatoria

Informazioni: tel. +39 049 8911711

- info@mioni.it | www.mioni.it