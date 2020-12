Appuntamento online a Capodanno con la tombola solidale per sostenere Casa Priscilla

L’iniziativa benefica “Tombola Solidale” nasce da un gruppo di amici (Michela Gaiofatto, Alessandra Motterle e Matteo Celegato) in un momento particolare come questo, dove si vorrebbe condividere le festività ma si deve rispettare il distanziamento sociale dettato dai vari Dpcm per evitare contagi e assembramenti. In questo contesto si è pensato di utilizzare web e il mondo digitale, che tutti conoscono e utilizzano quotidianamente per lavoro, per unire le persone, ritrovando un motivo di aggregazione attraverso il gioco della tradizionale tombola, che diventa un mezzo per aiutare concretamente una realtà che da vent’anni si adopera per gli altri come Casa Priscilla Onlus.

La vicinanza, il condividere momenti speciali, sono il cuore di un progetto che passa per una Tombola da giocare tutti insieme online e raccoglie fondi.

«L’iniziativa – spiega Michela Gaiofatto, nella vita direttore creativo e designer – nasce per passare un po’ di tempo in compagnia, ma soprattutto per far conoscere a più persone possibili la realtà di Casa Priscilla. Questo è il nostro scopo. Non ci sono premi e non vendiamo le cartelle, chi vorrà potrà giocare liberamente e, altrettanto liberamente, potrà donare alla Onlus padovana con un bonifico diretto o Paypal. Tutte le informazioni sono nel sito www.tombolasolidale.org».

La “Tombola Solidale” sarà aperta a tutti: l’appuntamento è giovedì 31 dicembre alle 22, con la richiesta ai partecipanti di connettersi alle 21.45 per avere le indicazioni per poter iniziare il gioco.

Non ci sarà nessun premio o vincita in denaro, lo scopo principale dell’iniziativa è portare attenzione al lavoro di Casa Priscilla Onlus, la Comunità Educativa, nata il 16 novembre 2001, aperta 365 giorni l’anno, dove coesistono una comunità Mamma bambino, una Comunità educativa diurna per minori, un doposcuola gratuito e la raccolta e distribuzione di beni e merci raccolte da chi può donare e destinate a chi ha necessità di riceverle. La Tombola Solidale in questo momento diventa ancora più significativa, perchè Casa Priscilla sta crescendo e sta costruendo un nuovo edificio dove possano trovare sostegno minori, mamme sole, donne maltrattate e nuclei familiari.

Info e contatti:

www.tombolasolidale.org

tombolasolidale2020@gmail.com

