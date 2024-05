Torna il Career Day nei cortili storici di palazzo Bo

Università Aperta è un evento organizzato dal Career Service dell’Università di Padova che offre gratuitamente a studentesse e studenti, laureate e laureati un'opportunità di incontro con le aziende per un dialogo aperto tra mondo universitario e realtà professionale. Si tiene generalmente ogni anno a Padova all’interno dei cortili storici di Palazzo del Bo.

Locandina

L’Ateneo di Padova apre le sue porte ad aziende e organizzazioni per agevolare il contatto diretto con studentesse e studenti, laureate e laureati e valorizzare le potenzialità che nascono e crescono nell’ambito accademico.

Università Aperta si tiene giovedì 23 maggio 2024, dalle 10 alle 17

L’evento ha luogo nei cortili storici di Palazzo del Bo, che aprono le porte ad aziende e organizzazioni per agevolare il contatto diretto con studentesse e studenti, laureate e laureati dell’Università di Padova e valorizzare le potenzialità che nascono e crescono nell’ambito accademico.

L'accesso è libero e gratuito, con consiglio di registrazione online su www.universitaperta-unipd.it (facoltativa e non vincolante).

Career day Warm up - 15 maggio 2024 - ore 10 - 11

Per prepararsi al meglio al career day Università Aperta, nei giorni precedenti l'evento si tiene l'incontro di preparazione al career day Job Dating: curriculum alla mano e pochi minuti per convincere l’interlocutore di essere la persona giusta!

Il Warm Up si tiene solo da remoto su Zoom e l'iscrizione è obbligatoria.

Per info: placement@unipd.it

Workshop - 20, 21, 22 maggio 2024

Durante la settimana del career day Università Aperta sono previsti tre giorni di workshop online di presentazione di alcune delle aziende partecipanti. Ciascun workshop dura 45 minuti e si svolge sulla piattaforma online Zoom. Per partecipare ai workshop è necessario iscriversi al seguente link: www.unipd.it/workshop-ua.

Info web

https://www.unipd.it/universita-aperta-career-da