Career day “Università Aperta Agripolis”: appuntamento online

I consueti appuntamenti tra studenti e laureati dell’Università di Padova e le aziende del territorio si tengono quest’anno in modalità on line, a causa delle disposizioni per il contenimento del Covid-19 e al fine di evitare assembramenti.

Dettagli

La prossima edizione del career day Università Aperta Agripolis, che coinvolge tutti gli studenti e i laureati della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Università di Padova per una giornata dedicata all’incontro con le aziende, si tiene online l’8 ottobre 2020.

I colloqui con le aziende si svolgono nella forma di online speed interview tramite il client di videoconferenza Zoom. Ciascun candidato può scegliere tra gli slot orari disponibili per ciascuna azienda di suo interesse iscrivendosi al sito web di riferimento.

Candidati e aziende possono iscriversi dalla piattaforma www.universitaperta-unipd.it.

L’iniziativa rappresenta per le aziende un importante momento di incontro con i giovani provenienti dai corsi di studio degli ambiti agrario e alimentare per far conoscere la propria realtà aziendale, i propri fabbisogni formativi e professionali, anche attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti come lo stage e il tirocinio che ne agevolano l’inserimento lavorativo.

Ulteriori info web

https://www.universitaperta-unipd.it/eventi/universita-aperta-agripolis2020

https://www.facebook.com/events/2746392425627283