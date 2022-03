Università aperta PhD per dottorandi e ricercatori all'Orto Botanico

Il career-day settoriale Università Aperta PhD è l’evento che si tiene all'Orto Botanico di Padova (via Orto Botanico, 15) giovedì 24 marzo 2022, dalle ore 10 alle 18, dedicato a tutti i dottorandi, dottorande, dottoresse e dottori di ricerca dell’Università di Padova. Un’occasione da non perdere per conoscere e approfondire le esigenze del mondo del lavoro; una giornata di incontro con le aziende interessate a conoscere giovani ricercatori e ricercatrici per favorirne l’inserimento lavorativo in progetti professionali correlati all'innovazione e allo sviluppo (settore R&D).

L’iniziativa intende dare evidenza e valorizzare il ruolo dei dottori di ricerca in azienda a più livelli. Relativamente ai giovani, può sollecitare l’interesse alla ricerca industriale e evidenziare il ruolo che essi possono assumere nelle aziende, apportando nuove competenze e supportando i percorsi di innovazione nelle imprese. Per quanto concerne le aziende, può enfatizzare la consapevolezza sul ruolo del Dottore di Ricerca in azienda e l’impatto che profili di alta qualità e competenza possono produrre in termini di innovazione e sviluppo. Per quanto riguarda i docenti universitari, può favorire lo sviluppo di modalità e strumenti di collaborazione Università-Impresa utili a valorizzare la ricerca nel mondo aziendale.

Trattandosi di un career-day rivolto ad un target di alto profilo formativo, il Career Service si occupa di calendarizzare i colloqui con le aziende nella forma di speed interview. La pubblicazione del calendario dei colloqui è prevista alcuni giorni prima dell’evento. Per partecipare all’evento bisogna registrarsi e caricare il proprio CV in formato pdf. Per poter sostenere i colloqui è obbligatorio candidarsi ad almeno un’azienda, all’interno dell’area riservata, scegliendo una fascia oraria tra quelle disponibili. Tra le aziende partecipanti anche: ADI Padova (Ass. dottorandi e dottori di ricerca in Italia), BlueThink, Bluewind, Canova Tech, CMZ-Sistemi elettronici, Fondazione Musei Civici di Venezia, Hexadrive Engineering, Luxottica, Microtec, Movìri, Pietro Fiorentini, SIT Group, Telit Communications, u-blox, Unox e XSOR Capital.

Candidati e aziende possono iscriversi dalla piattaforma www.universitaperta-unipd.it

Per accedere alla manifestazione Università Aperta PhD 2022, è previsto l’obbligo di esibizione del Green Pass, l’utilizzo di mascherina e la prenotazione online dei colloqui con le aziende di interesse.

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa:

Career Service, tel. 049/8273072-3531

Info per le aziende: aziende.careerservice@unipd.it

Info per studenti/laureati: placement@unipd.it

Info web

https://www.universitaperta-unipd.it/eventi/universita-aperta-phd