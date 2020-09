“Caresà a campo aperto”: un pomeriggio in agriturismo per scoprire cosa c'è in questo periodo nell'orto

Una passeggiata sabato 19 settembre, dalle ore 17.30, nei campi Caresà per scoprire: cosa c’è in questo periodo nell’orto o cosa significa coltivare con il metodo biologico oppure come riconoscere i prodotti biologici.

Questo è “Caresà a campo aperto” l’appuntamento che ogni anno vi permette di visitate le nostre coltivazioni nei campi di via Ospitale 32B a Brugine.

Come partecipare?

Per partecipare vi invitiamo ad arrivare in Caresà alle 17.30 con la vostra mascherina senza la quale non sarà possibile partecipare alla visita che comincerà dopo aver formato piccoli gruppi come richiesto della norma, e durerà circa un’ora.

Ad accompagnarvi saranno Sara e Giovanni soci fondatori della cooperativa che lavorano quotidianamente nei campi Caresà. Loro sono le persone più adatte a rispondere a ogni vostra curiosità

È sabato, ti va di fermarti a cena in agriturismo?

Per chi lo desidera è possibile prenotare al 338 4147030 un tavolo per la cena nel nostro agriturismocaresà dove i sapori dei nostri prodotti biologici sono esaltati dalla preparazione che valorizza ogni ingrediente.

Il menu di questa settimana è disponibile su www.caresa.it/agriturismo/

Attenzione

In caso di pioggia l'evento è annullato Mostra meno

