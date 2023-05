Carlo De Bei meet The Bojangles il 5 maggio 2023. Grande performance country con un chitarrista d'eccezione, Carlo de Bei, la cui storia musicale è ben nota, annovera collaborazioni importanti con Mango e Matia Bazar.

La country band padovana The Bojangles (dal nome di un conosciutissimo pezzo del genere), formata da elementi provenienti da diverse e robuste, ma in qualche modo compatibili, esperienze musicali, propone un repertorio di cover che spazia dal repertorio classico anni ’70 al moderno stile Nashville, passando per il Dylan elettrico, pezzi che hanno scalato le classifiche, protagonisti dei Grammy Awards ma anche piccole gemme da scoprire, rivolte ad un pubblico che apprezza la buona musica di qualità e che è curioso di conoscere il genere e le storie dietro ad ogni canzone.

Lasciatevi quindi trasportare nell’affascinante mondo del country da Carlo de Bei e i Bojangles e buon divertimento!! Howdy! Menu ristorante a 25 euro (comprende 1 Antipasto + 1 piatto principale a scelta dal menù + bibita, coperto e live). Prenotazione consigliata. Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live.