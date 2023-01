Carnevale a Villafranca Padovana

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/571493287786146/

È arrivato il momento del Carnevale di Villafranca Padovana 2023.

Una grandiosa sfilata di carri mascherati che animerà con musica e balli il nostro territorio.

Tanti grandiosi carri con centinaia di figuranti sfileranno per il centro abitato del capoluogo partendo da via Matteotti per proseguire in via Verga e risalire via Madonna sino a fermarsi in Piazza Italia passando per via del Santuario.

Tutto questo, sabato 28 gennaio 2023 dalle ore 14.30.

Non mancheranno giochi gonfiabili per i più piccoli in Piazza Italia, dove i carri mascherati si fermeranno per un turbinio di musica e danze.

Food and beverage a kilometro zero sempre in Piazza Italia, con gustose frittelle e molto altro ancora.

Una speciale giuria premierà le maschere più belle e originali, con una particolare attenzione ai più piccoli.

I premi sono stati messi in palio da diversi esercizi del territorio, tra cui Villarock Cafè, Macelleria Quartesan Omero, Panificio Grazia, Erboristeria il Tiglio, Zanovello Abbigliamento, Ottica Micaglio, Enoteca Paradiso, Spiriti e Vino, Galante Paolo Mangimi e Sementi e Farmacia Mocellini.

Uno speciale ringraziamento al main sponsor F.lli Guerriero, sempre presente in tutte le manifestazioni per la promozione del territorio.

Grazie anche a tutte le persone che si sono spese, anche personalmente, per consentire che questo evento possa aver luogo.

Infine, grazie ad Artwhynot per aver sposato l'iniziativa e grazie anche alle associazioni del territorio, in primis il gruppo dei volontari di Villafranca Padovana, il Gruppo E.R.A., e tutti coloro che faranno in modo che l'evento possa svolgersi per il divertimento di tutti i partecipanti.

