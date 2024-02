Carnevale sull'acqua con gli Amissi del Piovego l'11 febbraio 2024. Gli Amissi del Piovego sfileranno in maschera sul Piovego con le barche della tradizione veneta. Partenza da Golena San Massimo alle 10.30 e arrivo alle Porte Contarine alle ore 11.30.

Gli Amissi del Piovego, da sempre, invitano a riscoprire l'ambiente fluviale di Padova come grande spazio pubblico e per il tempo libero, accessibile e vivibile in ogni stagione e ad ogni orario.