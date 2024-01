Carnevale Campodarseghese in notturna 2024

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/3488107451519776/

Sabato 3 febbraio 2024 è in programma la seconda edizione del “Carnevale Campodarseghese in notturna” organizzato dalla Città di Campodarsego.

Dalle ore 18 grande sfilata con più di 20 carri allegorici e gruppi mascherati che sfileranno per le strade di Campodarsego. Tanto divertimento grazie alla sfilata dei bimbi delle nostre scuole materne e al dj set con Radio Bella e Monella per divertirsi tutta la sera!!

L’Amministrazione Comunale ringrazia anticipatamente, per il supporto organizzativo, l’impegno profuso e la collaborazione per la buona riuscita della manifestazione: i Carabinieri di Campodarsego, la Polizia Locale, gli Uffici Comunali, le nostre Pro Loco, la Protezione Civile, l’Associazione Nazionale Alpini, le Associazioni dei Carabinieri in congedo, e i tanti Volontari che si attiveranno per fornire aiuto ed assistenza.

Vi aspettiamo numerosi!!! Non mancate!! e... tutti in machera!

