Carnevale a Camposampiero

C’è grande attesa a Camposampiero per l’edizione 2023 del Carnevale che, domenica 5 febbraio, rallegrerà coi colori del folklore e della festa le vie del centro storico rinnovando una tradizione ormai consolidata che vede la cittadina antoniana protagonista delle sfilate più spettacolari.

L’inizio della sfilata dei carri allegorici è previsto alle 14.30 da via Filipetto.

Il corteo risalirà la statale 307 lungo contrà Rialto fino a piazza Vittoria per poi arrivare in piazza Castello dove viene allestito il grande palco della Pro Loco.

Qui giunti, i gruppi mascherati realizzeranno le loro coreografie, fatte di canti, danze, spettacolo, terminate le quali il corteo ripartirà facendo il giro del campo Marzio e, risalendo via Marconi, ritornerà al punto di partenza di via Filipetto, il tutto per due volte.

In apertura è prevista anche una sfilata di moto Harley.

Saranno 11 i carri allegorici al via, che daranno spettacolo con oltre centinaia di figuranti al seguito.

«Sarà un carnevale di qualità.» - Dichiara fiducioso Carlo Gonzo, assessore alle manifestazioni - «Non a caso è già stato etichettato come Carnevale Top 11, a significare che gli 11 carri che sfileranno saranno il top in circolazione. Il tempo si annincia buono, quindi vi sono tutte le condizioni per una festa in grande stile che la nostra città merita».

Il Carnevale di Camposampiero è organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, i comitati cittadini e le associazioni paesane.

Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, ai Carabinieri.

Info web

https://www.comune.camposampiero.pd.it/c028019/po/mostra_news.php?id=1831&area=H

Foto articolo da https://www.comune.camposampiero.pd.it/c028019/po/mostra_news.php?id=1831&area=H