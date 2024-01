Martedì 13 febbraio dalle 19.30 "Carnevale con Mago Tortellino" alla Pizzeria del Corso, Montegrotto Terme. Ingresso gratuito con gadget per tutti i bambini! Spettacolo di magia comica, dedicato ad un pubblico di bimbi in età compresa tra i 4 e i 12 anni.

Lo show è molto interattivo e coinvolgerà attivamente i piccoli partecipanti che verranno chiamati a turno ad assistere il mago nelle sue magie. Tortellino è un mago buffo e molto pasticcione, quasi mai le sue magie vanno come previsto e qualche sorpresa è sempre in agguato quando si cimenta nei suoi numeri. Il coinvolgimento e le risate sono assicurate, sia per i più piccoli, sia, perché no, per mamma e papà.

Prenota al 3473791292.