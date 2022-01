Carnevale medioevale nel sentiero dei Maronari del Venda

Domenica 20 febbraio preparatevi a vivere una mattinata sensazionale! In compagnia della super guida naturalistica Elena Bettio, scopriremo un sentiero molto facile sul Monte Venda, adatto anche ai diversamente abili, che ci porterà in un luogo magico! Scopriremo tante curiosità geologiche e naturalistiche, fino a raggiungere l’area di sosta adiacente ad un meraviglioso maronaro secolare! Il tutto reso ancor più unico e divertente da alcuni figuranti che ci proietteranno nel Medioevo, tra i loro sfarzosi abiti, alla scoperta del “mondo alla rovescia” che si viveva in quell’epoca in tempo di Carnevale.

Dettaglio tour:

Ore 10: arrivo e registrazione presso il parcheggio grande di Casa Marina, Via Sottovenda, 3, Galzignano Terme (PD)

Ore 10-11.00: camminata

Ore 11-11.30: merenda fra i maronari

Ore 11.30-12.15: ritorno

La fine del tour è prevista verso le 12.30 circa.

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Se vuoi la tua borraccia d’acqua

Grado di difficoltà: facile

Lunghezza percorso: circa 4 km

Costo:

Costo adulti: 12 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: 5 euro cad.

Il prezzo comprende:

Guida abilitata naturalistica per tutto il percorso del tour

Merenda con sacchettino con biscotti di pasta frolla, galani e the caldo

Organizzazione tecnica

Assicurazione base

Il prezzo non comprende

Tutto ciò non specificato alla voce “il prezzo comprende”.

Nota bene:

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

Evento a numero a chiuso

Evento svolto interamente all’esterno

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/p2cV4RCtdxaeip8t6.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.

Info e prenotazioni qui: https://www.incollitour.it/carnevale-medioevale-sul-sentiero-dei-maronari/.

Maggiori informazioni tramite whatsApp qui: https://wa.me/393454041017.