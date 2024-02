Carnevale al parco Mostar: maschere, musica, animazione e uno spettacolo di bolle di sapone 

Montegrotto Terme si prepara a festeggiare il carnevale al Parco Mostar, dove l’11 febbraio, dalle 15.30, è in programma una giornata di divertimento e di allegria organizzata dalla Consulta delle associazioni con la collaborazione del Comune di Montegrotto Terme.

Bambini e ragazzi (e pure i loro genitori), potranno indossare le maschere più originali e lasciarsi trasportare in un mondo di fantasia. Le maschere più straordinarie saranno premiate.

Ad allietarli ci sarà anche uno spettacolo di bolle di sapone che vi lascerà senza fiato e ci si potrà divertire con le mascotte del Circo Manuela.

Per i più piccoli ci sarà un'area dedicata al truccabimbi, dove i bambini, ma non solo, potranno trasformarsi in fantastici personaggi.

Musica e l'animazione che accompagneranno l'intera giornata e per rendere la festa ancora più dolce, ci sarà una distribuzione gratuita di deliziosi galani, cioccolata calda, vin brulè e bibite varie.

Foto articolo da comunicato stampa