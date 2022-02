“Carnevale con i romantici”: conferenza, visita guidata e concerto al San Gaetano

Un invito a Padova a trascorrere in modo diverso le ultime ore del carnevale, il prossimo martedì 1 marzo: “Carnevale con i romantici” è il titolo dell’iniziativa pensata per gli amanti della bella pittura e della buona musica. La mostra nel Centro San Gaetano, Dai romantici a Segantini. Storie di lune e poi di sguardi e montagne. Capolavori dalla Fondazione Oskar Reinhart (fino al 5 giugno), sta riscuotendo apprezzamenti sempre più lusinghieri da parte del pubblico e della critica, per il suo tema completamente nuovo e per la qualità delle opere che vi sono inserite. Per questo viene proposta, nel suo giorno di chiusura, aperta solo per chi vorrà approfittare di questa occasione unica.

Conferenza alle 16.30 o alle 17.45, concerto 20.30

Due orari per la artecipazione alla conferenza introduttiva di Marco Goldin: ore 16.30 e ore 17.45, a scelta, nell'auditorium del Centro San Gaetano

La proposta è di quelle da non mancare, eccezionalmente con un unico biglietto per martedì 1 marzo a museo aperto in esclusiva prevede: ingresso alla mostra; conferenza introduttiva di mezz’ora sulla mostra stessa tenuta da Marco Goldin nell’auditorium del Centro San Gaetano; visita guidata di un’ora alla mostra con una delle guide formate dallo stesso curatore; concerto di pianoforte di un’ora e mezza di Remo Anzovino sempre in auditorium. Il costo è di 70 euro!

A questo si aggiunge un regalo da parte dell’organizzazione della mostra: nell’intervallo tra la fine della visita alla mostra e l’inizio del concerto, un apericena nel ristorante/caffetteria Casa Vecchiato, al piano terra del Centro San Gaetano dove, come la tradizione di carnevale vuole, verranno alla fine offerti anche frittelle e crostoli.

Per chi volesse assistere al solo concerto di Remo Anzovino in auditorium, è possibile acquistare il biglietto al costo di 25 euro, con arrivo al Centro San Gaetano a partire dalle ore 20.30. Il programma del concerto intitolato “I colori della musica” prevede l’esecuzione dei brani più famosi del compositore e pianista e di altri brani, altrettanto famosi, tratti dalle colonne sonore dei recenti film su Van Gogh, Gauguin e Monet, eseguiti su uno splendido "gran coda” Yamaha.

Sul sito di Linea d’ombra (biglietto.lineadombra.it) è già possibile acquistare il biglietto per questo evento.

Alcune altre novità da segnalare che riguardano la visita alla mostra: è stato aperto l’acquisto dei biglietti per i privati per le nuove date fino a domenica 27 marzo. Inoltre da lunedì 7 marzo verranno aperte le prenotazioni per i gruppi per le date in calendario dal 28 marzo all’1 maggio. Dal prossimo 27 febbraio la mostra non osserverà più la chiusura a metà giornata la domenica e l’orario sarà infatti continuato dalle 10 alle 19.30, sempre con ultimo ingresso 70 minuti prima.

Per ogni richiesta di informazione, prenotazioni e acquisto biglietti, il call center (0422 429999) è sempre a disposizione.

Foto articolo da comunicato stampa - Caspar David Friedrich, Le bianche scogliere di Rügen, 1818. Olio su tela. Kunst Museum Winterthur, Fondazione Oskar Reinhart I © SIK-ISEA Zurigo. Foto Philipp Hitz