“La vita di Giacomo Casanova”, il Carnevale al Museo del Precinema

Sabato 18 e domenica 19 febbraio, in chiusura del Carnevale e a pochi giorni dalla Festa di San Valentino, il Museo del Precinema ha organizzato un’iniziativa gratuita per farvi vivere appieno lo spirito di gioiosa fantasticheria e giocosa reminiscenza del passato che si respira per le vie delle nostre città in questo periodo.

In queste due giornate, oltre alla visita della del museo, situato in Prato della Valle, sarà possibile assistere alla proiezione del film “La vita di Giacomo Casanova, mostrata con la Lanterna Magica”, uno dei più conosciuti programmi della “lanternista” Laura Minici Zotti. L’intero spettacolo, realizzato interamente con antichi vetrini conservati nella collezione del museo, molti dipinti a mano, e una Lanterna Magica originale di fine ‘800, è stato ripreso professionalmente e riprodotto su dvd, per non compromettere la conservazione dei preziosi materiali e per offrire la possibilità di rivivere la magia del precinema a chi non è riuscito ad assistere a una delle numerose proiezioni nei teatri.

All’ultimo piano di Palazzo Angeli, negli stessi locali che si dice abbiano ospitato Casanova in visita da Andrea Memmo, il buio della suggestiva “soffitta” sarà complice dei sentimenti e le immagini sembreranno apparire come per magia, cancellando limiti di spazio e tempo, facendoci vivere con gli occhi le passioni e le avventure del più celebre seduttore della storia.

Verità o racconto romanzato, resoconto lucido o memorie trasfigurate di una gioventù ormai lontana? Comunque sia, il discutibile e discusso personaggio, a 200 anni dalla pubblicazione delle sue “Mémoires”, non smentisce se stesso e con il suo inquietante fascino, siamo sicuri che riuscirà ancora a “sedurre”.

Il programma prevede due turni per ogni giornata, alle ore 11 e alle ore 14, della durata di circa un’ora. Dopo la videoproiezione sarà possibile visitare il Museo e scoprire le meravigliose invenzioni e le forme di spettacolo ottico alle origini della Settima Arte. Per partecipare è necessario prenotarsi tramite il portale Eventbrite (informazioni su https://www.minicizotti.it/ e https://www.facebook.com/museodelprecinema).

Coloro che non conoscono ancora il Museo del Precinema di Padova, ma anchi tutti gli appassionati che sono già passati a trovarci, sono inoltre invitati a sintonizzarsi su Italia 1, lunedì 13 febbraio, alle ore 21.20, per guardare “Freedom - Oltre il confine”, il programma divulgativo condotto da Roberto Giacobbo, che presenterà il nostro museo come "uno dei più curiosi e interessanti d’Italia".

https://www.facebook.com/museodelprecinema

https://www.eventbrite.it/o/museo-del-precinema-15914711581

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-vita-di-giacomo-casanova-carnevale-al-museo-del-precinema-545226135047

